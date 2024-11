Giám đốc Công an Ninh Bình làm Giám đốc Công an Sơn La

Sơn LaĐại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, được Bộ Công an điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.