Giám đốc Công an tỉnh Sơn La làm Tư lệnh cảnh sát cơ động

Hà NộiThiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, được điều động giữ chức Tư lệnh Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động.

Sáng 2/11, quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân được công bố tại Hà Nội.

Tại lễ trao quyết định, thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Công an, đánh giá ông Vân có năng lực lãnh đạo, trải qua nhiều lĩnh vực công tác, có kinh nghiệm thực tiễn chỉ đạo công tác chuyên môn cả về nghiệp vụ an ninh và cảnh sát.

Nói nhận nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, tướng Vân hứa tiếp tục rèn luyện, tích cực học tập, nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ...

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Nguyễn Hằng

Ông Vân làm Tư lệnh cảnh sát cơ động thay người tiền nhiệm là thiếu tướng Lê Ngọc Châu vừa được điều động, bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.

Tướng Vân, 48 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ. Ông từng là Phó phòng Cảnh sát môi trường, Phó trưởng Công an thành phố Việt Trì, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Trưởng Công an huyện Tam Nông. Năm 2014, ông làm Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ. Từ tháng 11/2019, ông giữ cương vị Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

Năm 2017, với cương vị là Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, ông Vân trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng liên quan cựu Tổng cục trưởng Cảnh sát Phan Văn Vĩnh và cựu Cục trưởng Cảnh sát công nghệ cao Nguyễn Thanh Hóa.

Phạm Dự