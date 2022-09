Giám đốc Công an Bình Dương: Quán karaoke cháy từ tầng 2

Qua trích xuất camera, cháy quán karaoke khiến 32 người chết được xác định xuất phát từ tầng 2 thay vì tầng 3 như nhận định ban đầu, theo lãnh đạo Công an Bình Dương.

Chiều 9/9, đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết dữ liệu camera tại quán karaoke An Phú (TP Thuận An) cho thấy đám cháy xuất phát từ hành lang tầng 2, có thể do chập điện trên la phông của phòng 204. Ví trí này gần thang bộ thoát hiểm phía sau của quán.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên tại buổi họp thông tin vụ cháy, ngày 8/9. Ảnh: Thanh Tùng

Lúc đó, tầng này với 13 phòng đều không có người. Khi khói bốc lên từ tầng 2 lên tầng trên, nhân viên sử dụng bình chữa cháy mini dập lửa song bất thành. Theo đại tá Quyên, lúc cháy ở tầng 2, điện ở các tầng trên không bị cúp, nhiều người không phát hiện, vẫn ở trong phòng. Dữ liệu camera ghi nhận nhân viên tới các phòng gõ cửa thông báo nhưng khách không nghe mà tiếp tục hát.

Về thông tin "cửa phòng hát vẫn đóng khi cảnh sát vào cứu nạn", ông Quyên cho biết các phòng hát không có chốt khoá cửa mà khi thấy lửa, khói mù mịt, nhiều người đã vào phòng vệ sinh chốt cửa lại để tránh khói dẫn đến bị ngạt. "Vì vậy hầu hết thi thể được phát hiện ở các phòng vệ sinh tầng 3 của quán karaoke", lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho hay.

Bên trong sảnh karaoke cháy, chiều 8/9. Ảnh: Gia Minh

Trước đó, tối 6/9 đám cháy bùng phát ở quán karaoke An Phú, rộng 1.500 m2. Lúc này quán có khoảng 60 nhân viên và khách, một số người dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa, nhưng bất thành. Vụ hỏa hoạn khiến 32 người, chủ yếu tập trung ở tầng 3, tử vong.

Hôm qua, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Đình Văn