Cháy quán karaoke ở Bình Dương, 14 người chết

Chiều 7/9, ông Mai Hùng Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết các lực lượng chức năng phát hiện thêm hai thi thể trong vụ hoả hoạn tại quán karaoke An Phú, nâng tổng số người chết là 14. Đơn vị cứu hộ vẫn đang tìm kiếm phía trong ngôi nhà cháy.

Trước đó, trong buổi sáng hơn chục xe chữa cháy, cứu thương túc trực tại hiện trường. Xe thang giương cao đưa nhiều lính cứu hỏa lên mái nhà tìm cách tiếp cận bên trong đám cháy, tìm kiếm nạn nhân. Mặt tiền quán được ốp kín mít bảng quảng cáo và đèn led, cảnh sát phải phá bỏ một phần bảng hiệu, dỡ trần nhà để xịt nước dập lửa ở các tầng.

Khoảng 21h hôm qua, đám cháy bùng phát sau nhiều tiếng nổ lớn ở quán karaoke An Phú, trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú. Lúc này trong quán cho khoảng 40 nhân viên và khách. Một số người đã dùng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa, nhưng bất thành. Hỏa hoạn đến bất ngờ, nhiều người không kịp thoát ra ngoài, kêu cứu.

Quán karaoke có gần 30 phòng hát, với tổng diện tích sàn hơn 1.500 m2, khu vực cháy nằm ở tầng 2 và 3, rộng chừng 400 m2. Lửa bén vào đệm mút cách âm, gỗ nội thất của tòa nhà nên bùng lên dữ dội, bịt kín lối thoát hiểm. Nhiều người không chịu được sức nóng phải chạy ra ban công, sau đó nhảy từ tầng 2 xuống đất, bị thương nặng.

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy điều động 13 xe chuyên dụng đến cứu hộ. Các chiến sĩ dùng xe thang chia nhiều mũi dập lửa, đưa hơn 10 người kẹt lại ở lầu cao thoát ra ngoài. Sau hơn một giờ, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng cứu hoả mang đồ chuyên dụng tiến vào bên trong cứu người. Nhiều người được cứu ra khỏi hiện trường trong tình trạng bất tỉnh do ngạt khí.

Báo cáo bước đầu của Công an Bình Dương, cơ sở karaoke do ông Lê Anh Xuân, 42 tuổi (ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) làm chủ, hoạt động từ năm 2016. Lửa bùng phát tại tầng 2 của quán... Công tác cứu nạn, thống kê thiệt hại ở vụ cháy vẫn tiếp diễn; danh tính những người tử vong chưa được công bố. Trước đó Công an tỉnh cho biết cơ sở karaoke được cấp phép, thẩm định phòng cháy chữa cháy.

Trong công điện gửi Bộ trưởng Công an và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn trong vụ cháy quán karaoke.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tỉnh Bình Dương thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn; phối hợp Bộ Công an khắc phục hậu quả, nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm vi phạm.

Thủ tướng đề nghị Bộ Công an cùng UBND các tỉnh, thành rà soát các cơ sở nguy cơ cháy cao, nhất là các quán karaoke để sớm phát hiện, khắc phục vi phạm; đình chỉ cơ sở không bảo đảm phòng cháy, chữa cháy.

Nhóm phóng viên