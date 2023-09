Giảm chi phí trồng răng toàn hàm với phương pháp Implant All on 4

Phương pháp trồng răng Implant All on 4 mang đến nhiều giải pháp mới trong lĩnh vực nha khoa.

Phương pháp All on 4 được xây dựng dựa trên hai yếu tố quan trọng để tiết kiệm chi phí. Đó là giảm bớt số lượng implant và không cần phải ghép xương. Trong khi các phương pháp trồng răng truyền thống có thể yêu cầu một implant cho mỗi răng vị trí mất răng, All on 4 chỉ cần bốn trụ Implant để gắn toàn bộ bộ răng giả trên hàm.

Việc sử dụng ít trụ implant hơn giúp giảm thiểu chi phí liên quan đến việc chế tạo, đặt và xử lý. Điều này đồng nghĩa với việc giá trồng răng được giảm xuống đáng kể.

Phương pháp trồng răng All on 4 chỉ cần bốn trụ Implant cho toàn hàm. Ảnh: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn

Trong một số trường hợp, khi xương hàm không đủ cứng hoặc đủ dày để hỗ trợ implant, việc ghép xương có thể trở thành bước cần thiết trước khi trồng răng. Tuy nhiên, với All on 4, sử dụng ít implant hơn cùng với việc đặt chúng trong vị trí có xương phù hợp giúp giảm bớt hoặc thậm chí không cần ghép xương phức tạp.

Điều này tạo ra bước tiến mới, bởi đa số những người có nhu cầu trồng răng toàn hàm là những người lớn tuổi, những người mất răng lâu năm nên khả năng bị tiêu xương cao. Việc hạn chế ghép xương giúp tiết kiệm được cả thời gian và chi phí liên quan đến việc điều trị và tái tạo xương, giúp người bệnh tránh phải không phải trải qua quá trình điều trị phức tạp và tốn kém.

Trồng răng Implant All on 4 cho bệnh nhân bị tiêu gần hết xương hàm, không ghép xương. Ảnh: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn

Với All on 4, số lượng cuộc hẹn và theo dõi sau quá trình phẫu thuật thường ít hơn so với các phương pháp khác. Điều này giúp giảm bớt phí tư vấn và các chi phí liên quan đến việc theo dõi sức khỏe của implant sau quá trình phẫu thuật.

Phương pháp này được sáng tạo và phát triển bởi giáo sư Paulo Malo, chuyên gia nha khoa của Bồ Đào Nha. Ông đã đặt ra mục tiêu tạo một phương pháp trồng răng hiệu quả, ít tốn kém và mang lại lợi ích vượt trội cho bệnh nhân. Sự đột phá của All on 4 đã giúp đây trở thành một giải pháp không chỉ được ưa chuộng mà còn là tiêu chuẩn toàn cầu trong trồng răng Implant, được nhắc đến ở các buổi huấn luyện về Implant trên khắp thế giới, điển hình là trong chương trình đào tạo về cắm ghép Implant tại đại học Harvard – Mỹ.

All on 4 được nhắc tới tại các chương trình đào tạo Răng Hàm Mặt trên thế giới. Ảnh: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn

Theo giáo sư Paulo Malo, dù phương pháp trồng răng hàm All on 4 được công nhận là hiệu quả với hầu hết các trường hợp mất răng toàn hàm, nhưng để đạt được hiệu quả này, cần thiết được thực hiện tại những cơ sở y tế uy tín thuộc hệ thống Malo Dental hoặc những bác sĩ đã được đào tạo trực tiếp bởi giáo sư Malo và cộng sự.

"All on 4 concept không đơn thuần là đặt 4 trụ implant lên hàm, mà là cả quá trình từ lúc lên kế hoạch, chuẩn bị xương, đặt trụ và cả quá trình chế tác, phục hình răng sứ. Tất cả các yếu tố trên phải được phối hợp hài hòa theo đúng phương pháp để mang đến cho bệnh nhân không chỉ là khả năng ăn nhai mà còn thẩm mỹ khuôn miệng", giáo sư Paulo Malo nói.

Giáo sư Paulo Malo trực tiếp truyền kinh nghiệm cho các bác sĩ thuộc hệ thống Malo Dental. Ảnh: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn

Tại Việt Nam, bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn là đối tác của hệ thống Malo Dental, được đào tạo thực hiện phương pháp trồng răng toàn hàm All on 4 bởi chính "cha đẻ" phương pháp này - Giáo sư Paulo Malo. Ngoài ra, bệnh viện còn được trang bị phòng áp lực dương (phòng chuyên dụng cho phẫu thuật) để tránh lây nhiễm chéo, nhiễm trùng trong quá trình cấy ghép Implant, phù hợp với yêu cầu khắt khe trong phẫu thuật.

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn là cơ sở y tế tư nhân được Bộ Y tế cấp phép hoạt động.

Ngoài đội ngũ bác sĩ có tay nghề chuyên môn, kinh nghiệm, bệnh viện còn hợp tác với các chuyên gia đầu ngành trong công tác đào tạo bác sĩ như tiến sĩ Dong Seok Sohn – Chủ tịch, người sáng lập viện Hàn Lâm Khoa Học thế giới, Giáo sư Paulo Malo - cha đẻ của phương pháp cắm ghép Implant toàn hàm All on 4 để cải tiến kỹ thuật cho nhân viên. Đồng thời, bệnh viện cũng sở hữu những công nghệ điều trị tiên tiến, phòng mổ áp lực dương đáp ứng các yêu cầu cắm ghép Implant.

