'Bài toán' của những người giúp DJ Ngân 98 kiếm trăm tỷ đồng

Chỉ cần đôi giày chưa tới một triệu đồng và sự kỷ luật là đã có thể giảm cân, nhưng nhiều người tin vào 'phép màu của KOL'.

Khi thông tin DJ Ngân 98 bị bắt vì cáo buộc buôn bán thực phẩm giảm cân giả được công bố, mọi người trong công ty tôi nhắc lại chuyện những video thị phi, sau đó tạo một "hệ sinh thái thực phẩm chức năng, thuốc giảm cân, kẹo thực phẩm..." đã có nhiều KOL, TikToker bị can sản xuất hàng giả.

Thêm vụ việc DJ Ngân 98, tôi không biết cần phải gióng lên bao nhiêu hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai tâm lý nhẹ dạ, cả tin đã, đang và sắp đánh đổi sức khỏe để mua niềm tin giảm cân nhanh.

Tôi từng khuyên rất nhiều người thân, bạn bè rằng muốn giảm cân, hãy vận động, chạy bộ đi, đừng tin vào "thuốc giảm cân cấp tốc", nhưng họ vẫn không thèm để tai.

Nếu nhìn kỹ vào cách mà thị trường "giảm cân cấp tốc" vận hành suốt nhiều năm qua, thì kết cục vướng lao lý của các KOL bán hàng giả không có gì là bất ngờ, chỉ là sớm hay muộn.

Sự hấp dẫn của thân hình lý tưởng kết hợp với tâm lý muốn đẹp nhanh, lười vận động, đã biến những viên thuốc không rõ nguồn gốc thành phép màu mà nhiều người sẵn sàng đánh cược sức khỏe để tin theo.

Câu hỏi đáng suy ngẫm nhất là ai đã tin và "mua theo liệu trình giảm cân từ 4 đến 15 kg, mỗi bộ sản phẩm gồm một hộp X3/X7/X1000 và một gói Collagen tương ứng, giá bán từ 870.000 đến 1,1 triệu đồng" của Ngân 98?

Nhiều người sợ mỡ, sợ béo để rồi tin vào "collagen rau củ" có thể đốt mỡ, tin vào hình ảnh một cô gái đẹp khoe vòng eo con kiến qua filter TikTok, mà quên mất rằng giảm cân là hành trình của kỷ luật, không phải phép màu nhờ uống thuốc.

Chỉ cần một đôi giày đi bộ dưới một triệu đồng, kiên trì mỗi ngày, hiệu quả giảm cân thật sự sẽ đến an toàn, bền vững và chẳng cần viên thuốc nào. Nhưng trong thời đại mạng xã hội, niềm tin bị thao túng bởi những gương mặt nổi tiếng.

Khi sự "nổi tiếng" (hay là tai tiếng trở nên viral) giúp tiếp cận nhiều người, còn lương tâm bị đem bán, thì hậu quả là những viên thuốc độc vẫn tiếp tục được đóng gói trong vỏ bọc "đẹp da, thon dáng"

Thực ra, giảm cân không hề khó. Khó ở chỗ con người ngại thay đổi lối sống. Họ chọn uống thuốc thay vì thay thói quen. Họ chọn liệu trình uống thuốc giảm cân và tiếp tục ăn uống, thay vì 30 phút đi bộ mỗi sáng hoặc chiều.

Muốn giảm cân, hãy rời màn hình điện thoại, đừng tin lời quảng cáo. Hãy ra đường, mang giày đi bộ, tập thể dục và giữ kỷ luật đều đặn. Tại sao nhiều người không làm được?

Anh Khoa