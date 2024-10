Giảm 8 cm vòng eo trong 3 tháng nhờ yoga bay

Hà NộiNhờ tập yoga bay 3 buổi mỗi tuần, Nguyễn Thị Thu Uyên, 24 tuổi, giảm 8 cm vòng eo, từ 68 còn 60 cm, thể hình dẻo dai, quyến rũ.

Cô gái cao 1,65 mét, nặng 46 kg, song mỡ bụng rất nhiều, vòng eo 68 cm. Là nhân viên văn phòng, Uyên tự cảm nhận cơ thể "ngấn mỡ" dù ăn ít, nên muốn tập luyện để cải thiện.

Ban đầu, Uyên tìm đến yoga thường để cơ thể dẻo dai bằng những bài tập trên thảm. Tuy nhiên, với yoga thường, cô cảm thấy quá nhàm chán. "Mình còn trẻ, muốn được hoạt động nhiều hơn thế", Uyên nói, sau đó tự tìm hiểu và chuyển sang yoga bay.

Yoga Fly, hay còn gọi là Aerial Yoga, là một hình thức yoga kết hợp các tư thế yoga và Pilates thực hiện trên không, sử dụng dây hoặc võng hỗ trợ. Phong cách này không chỉ giúp tăng cường sức mạnh, linh hoạt mà còn tạo cảm giác thư giãn và giảm căng thẳng. Yoga Fly được phát triển từ New York, Mỹ và đã trở nên phổ biến trên toàn thế giới.

Uyên tạo dáng với day lụa. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Linh học theo lớp với huấn luyện viên, một tuần 3 buổi, mỗi buổi 1-1,5 tiếng. Nhờ có kinh nghiệm với yoga thường, Uyên hiểu được cách vận dụng hơi thở, cách mở các khớp tay, vai, háng, thả lỏng toàn thân, lắng nghe hơi thở và cảm giác bên trong mình, không để bị phân tán.

Mỗi buổi yoga bay, cô được học một hoặc một vài động tác chủ chốt, tác động vào một vài bộ phận trên cơ thể để cải thiện, như bài tập giúp lưng thẳng, mở vai, tăng cơ lực của tay, bài tập mỡ bụng, nở ngực... mục đích để có thể hình đẹp hơn.

Khác với yoga thường với các bài tập nhẹ nhàng hơn và chỉ ở trên thảm, Uyên đánh giá yoga bay khá nặng, phải dùng sức mình giữ thăng bằng trên dây, dùng sức đu lên, đảo lộn và thực hiện các tư thế. Ban đầu, cô gái tập từ từ với các bài cơ bản, sau đó mới lên được những động tác khó.

Dù vậy, cô bộc bạch, thời gian đầu hơi nản vì mệt. Đặc biệt, với những tư thế khó, đưa người lên cao, giữ mình chỉ với sợi dây đu, chân tay Uyên toát mồ hôi, tim đập nhanh bởi run, chỉ cần thiếu tập trung sẽ dễ té ngã, nguy cơ gây chấn thương và bị ám ảnh.

Sau mỗi buổi tập, Uyên bị đau cơ. Khi đu lên độ cao hay chóng mặt, cô la hét và đòi xuống. Tuy nhiên, khi nhìn các chị em lớn tuổi hơn có kinh nghiệm lên dây rất nhanh, tạo được các tư thế dáng đẹp, cô lại khát khao chinh phục.

"Lúc đó, tôi chỉ nghĩ các chị lớn hơn còn làm được, mình còn trẻ, tại sao lại không thể?", Uyên nói.

Từ đó, cô cố gắng mỗi ngày một chút, áp dụng tối đa những bài học được từ yoga thường. Đơn cử, khi nằm lơ lửng trên chiếc võng lụa và thực hiện các động tác, cô cố gắng thả lỏng cơ thể bằng cách kéo dụng cụ, hít thở đều, sâu, tập trung và sự kiên nhẫn. Dần dần quen, Uyên có thể khám phá những tư thế khó.

Cô gái dễ dàng làm các động tác trồng cây chuối hoặc ngửa người ra sau nhờ có sự hỗ trợ của dây tập, tăng khả năng giữ thăng bằng. Để tránh cảm thấy khó chịu ở dạ dày, Uyên ăn nhẹ trước khi tập 1-2 tiếng. Bộ môn đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe thể chất và tâm lý, khiến cô gái hết đau mỏi lưng, vai gáy. Những động tác đảo ngược còn giúp cô chữa chứng tiền đình - đứng lên ngồi xuống không bị chóng mặt, hoa mắt hay đau đầu.

Theo Healthline, yoga bay mang lại nhiều lợi ích như cải thiện tính linh hoạt, sự ổn định và cân bằng, giảm nguy cơ mắc bệnh tim. 50 phút tập yoga bay có thể đốt cháy hơn 300 calo, cải thiện vóc dáng. Không chỉ vậy, yoga bay còn giúp tinh thần thoải mái, giảm mức độ trầm cảm và căng thẳng. Song, những người hay bị chóng mặt, ngất xỉu, viêm xoang, mới phẫu thuật, tăng nhãn áp, hẹp động mạch cảnh, hoặc có vấn đề về cột sống, tiền sử bệnh tim, mang thai... cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi tập bộ môn này.

Uyên với thể hình đầy đặn, ba vòng chuẩn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bên cạnh tập luyện, cô ăn đều đặn ba bữa, hạn chế tinh bột và các đồ chiên rán, học thói quen ăn chậm, nhai kỹ. Các bữa ăn đầy đủ 4 nhóm chất là bột đường, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất.

PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân quân đội 108, cho biết việc ăn chậm, nhai kỹ giúp no lâu, từ đó cải thiện vóc dáng. Về nguyên lý, lượng đường trong máu cơ thể thường tăng lên đáng kể sau 15 phút kể từ khi người đó bắt đầu ăn và có khả năng đạt đỉnh trong 30 phút sau đó. Lúc này, não bộ bắt đầu truyền tín hiệu no tới ruột và dạ dày, khiến cảm giác thèm ăn nhanh chóng biến mất. Do đó, nếu bạn ăn quá nhanh đồng nghĩa với việc bạn đã ăn quá nhiều thức ăn trước khi tín hiệu được phát ra, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc kiểm soát lượng thức ăn được nạp vào cơ thể.

Sau 3 tháng, cô gái tăng từ 46 lên 52 kg nhưng chỉ số vòng eo giảm 8 cm, từ 68 xuống 60 cm, chỉ số vòng 1 và 3 cải thiện hơn nhiều. Hiện, số đo ba vòng của Uyên là 95-60-95.

"Tôi cảm thấy như tìm được lẽ sống. Sau mỗi buổi tập Yoga bay, tôi cảm thấy tích cực hơn, tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả hơn, đó cũng là động lực, niềm đam mê mỗi ngày", Uyên nói, thêm rằng cô duy trì bộ môn được hai năm, sau đó trở thành chủ một phòng tập.

Thúy Quỳnh