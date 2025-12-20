Giảm 6 kg, trẻ hóa mạch máu nhờ uống sinh tố củ cải sống

Nữ chuyên gia dinh dưỡng 57 tuổi tại Nhật Bản trẻ hơn 15 tuổi so với tuổi thật nhờ uống sinh tố củ cải trắng kết hợp trái cây vào mỗi sáng.

Bà Kumiko Aoki, giảng viên Hiệp hội Chế độ ăn uống Toàn diện Nhật Bản, gây chú ý trong cộng đồng giảm cân nước này khi chia sẻ công thức sinh tố giúp bản thân giảm 6 kg trong 5 tháng. Từ mức 51 kg, bà xuống còn 45 kg, duy trì chỉ số mỡ nội tạng lý tưởng và không bị tăng cân trở lại suốt hơn 10 năm qua. Kết quả kiểm tra y tế cho thấy tuổi sinh học mạch máu của bà trẻ hơn 15 năm so với tuổi thực.

Chuyên gia sống tại tỉnh Shizuoka tìm đến củ cải trắng cách đây một thập kỷ khi đang điều trị chứng dị ứng nấm mốc nghiêm trọng. Thay vì ăn chín theo cách truyền thống, bà chọn ăn sống để giữ trọn vẹn enzyme và dưỡng chất. Sau thời gian kiên trì, bà không chỉ khỏi bệnh dị ứng mà còn cải thiện đáng kể vóc dáng và sức khỏe tổng thể.

Bà Kumiko Aoki, chuyên gia tư vấn giảm cân ở Nhật Bản. Ảnh: Ameblo

Bà Kumiko lý giải củ cải trắng sống chứa nhiều hợp chất isothiocyanate. Hoạt chất tạo nên vị cay nồng đặc trưng này có khả năng thúc đẩy trao đổi chất và đốt cháy mỡ thừa mạnh mẽ. Bên cạnh đó, hàm lượng kali dồi dào trong củ cải giúp đào thải natri dư thừa, giảm tình trạng tích nước và hỗ trợ giảm trọng lượng cơ thể hiệu quả. Người Nhật vẫn ví von "ăn củ cải mài mỗi ngày giúp không cần gặp bác sĩ" nhờ đặc tính thải độc và kháng khuẩn tự nhiên này.

Để khắc phục vị hăng nồng khó uống, bà Kumiko sáng tạo công thức pha chế theo tỷ lệ 1:1 giữa củ cải và các loại trái cây yêu thích. Bà khuyến nghị giữ nguyên vỏ củ cải khi xay, bởi đây là nơi tập trung nhiều chất xơ, enzyme tiêu hóa và phytochemical - hợp chất thực vật giúp bảo vệ hệ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch và ức chế melanin làm đẹp da.

Các loại quả mọng như táo, dâu tây, nho nên để cả vỏ; trong khi cam, quýt, dứa hay chuối cần gọt vỏ trước khi chế biến. Để đổi vị, người dùng có thể thêm bột mè, matcha, sữa đậu nành hoặc sữa chua. Theo bà, hỗn hợp củ cải, chuối và sữa đậu nành tạo nên kết cấu sánh mịn và hương vị dễ uống nhất.

Về cách thưởng thức, chuyên gia Nhật Bản khuyên dùng thìa xúc và ăn chậm rãi thay vì uống nhanh như nước giải khát. Cách này giúp các enzyme có thời gian tương tác và thẩm thấu tốt hơn. Thời điểm lý tưởng nhất để nạp loại sinh tố này là lúc bụng đói trước bữa sáng, giúp kích thích tiêu hóa và tạo cảm giác no tự nhiên. Người dùng cần uống ngay sau khi xay, tránh để lâu khiến hợp chất isothiocyanate bay hơi, làm giảm tác dụng dược lý.

Bà Aoki kết hợp củ cải với các loại rau củ khác nhau như táo, matcha, chuối tạo thành nhiều món sinh tố khác nhau. Ảnh: Tokusengai

Bình Minh (Theo TVBS, Ameblo)