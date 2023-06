Giảm 50% phí trước bạ với ôtô trong nước từ 1/7

Từ 1/7 đến cuối năm nay, ôtô lắp ráp sản xuất trong nước và rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được giảm 50% lệ phí trước bạ.

Theo Nghị định 41 được Chính phủ ban hành hôm nay, lệ phí trước bạ nộp lần đầu với ôtô, rơ moóc hoặc sơmi rơ moóc được kéo bởi ôtô và các loại xe tương tự sản xuất, lắp ráp trong nước được giảm 50% từ 1/7 đến 31/12/2023. Từ 1/1/2024, lệ phí này trở về mức cũ.

Thực tế, giảm phí trước bạ không giúp giảm giá xe nhưng sẽ giảm các chi phí để xe lăn bánh. Việc giảm loại phí này cũng nhằm kích cầu tiêu dùng thị trường xe trong nước trong bối cảnh các doanh nghiệp lĩnh vực này gặp nhiều khó khăn.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của ngành này suy giảm từ cuối năm 2022 và chưa có tín hiệu khởi sắc trong nửa dầu năm nay.

Hai tháng cuối 2022, doanh số bán hàng của các doanh nghiệp giảm tới 44% so với cùng kỳ 2021. Tính đến tháng 4/2023, doanh số bán hàng của các thành viên VAMA sụt khoảng 34%, tương đương 42.000 xe, so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy vậy, việc giảm phí lần này, theo Bộ Tài chính, sẽ khó tăng mạnh tiêu thụ xe như giai đoạn 2020-2022 do hiện sức mua và tiêu dùng giảm. Ước tính, việc giảm phí trước bạ sẽ khiến ngân sách giảm khoảng 8.000-9.000 tỷ đồng.

Hiện lệ phí trước bạ xe con được tính theo tỷ lệ phần trăm từng loại và từng địa phương khi đăng ký. Chẳng hạn, mức phí lần đầu với ôtô con tại Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng là 12% giá trị xe; TP HCM 10%, Hà Tĩnh 11%... Riêng xe bán tải, phí trước bạ bằng 60% mức thu phí lần đầu với xe con.

Từ lần nộp lệ thứ hai, mức thu lệ phí trước bạ là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

