Giảm 26 kg sau sinh nhờ chế độ ăn 'bật công tắc'

Hôm 15/9, tờ Chosun Biz cho biết Lee Soo-min đăng tải trên mạng xã hội hình ảnh so sánh trước và sau sinh, cho thấy sự thay đổi từ 85 kg xuống còn 59 kg. Cô cho biết vẫn cần giảm thêm 10 kg để quay về mức cân 49 kg như ban đầu và tiếp tục thực hiện chế độ ăn kiêng này song song với việc chăm sóc con cái.
Bí quyết giảm cân của cô là tuân thủ chặt chẽ chế độ ăn kiêng Switch On, còn gọi "bật công tắc", do giáo sư Park Yong-woo, chuyên gia về béo phì tại Bệnh viện Kangbuk Samsung, phát triển. Chế độ ăn này hoạt động dựa trên ba nguyên tắc cốt lõi: bổ sung các bữa ăn giàu protein, nhịn ăn gián đoạn và cải thiện sức khỏe đường ruột. Nó loại bỏ hoàn toàn đường, rượu và thực phẩm chế biến sẵn.
Theo NY Post, chế độ ăn bật công tắc kéo dài 4 tuần, mỗi tuần tập trung vào một giai đoạn cụ thể của quá trình tái thiết lập trao đổi chất.
Trong ba ngày đầu, người thực hiện được khuyên uống 4 ly sữa lắc protein mỗi ngày, kết hợp với men vi sinh và đi bộ một giờ. Nếu cảm thấy đói, có thể ăn thêm một lượng nhỏ sữa chua không đường, đậu phụ hoặc các loại rau giàu chất xơ. Bắt đầu từ ngày thứ 4, một bữa trưa giàu protein, ít carb sẽ được thêm vào thực đơn. Gợi ý có thể là ức gà áp chảo, cá hồi nướng hoặc thịt bò nạc xào nấm, ăn kèm với rau luộc.
Sang tuần thứ hai, quá trình nhịn ăn gián đoạn bắt đầu. Người ăn kiêng nhịn ăn 24 giờ một lần mỗi tuần, sau đó tiêu thụ thực đơn gồm sữa lắc protein, bữa trưa ít carb và bữa tối không có carb. Các loại thực phẩm như cơm, đậu, hạt và cà phê đen có thể được tiêu thụ hạn chế. Chuyên gia khuyến cáo không nên tập luyện cường độ cao trong ngày nhịn ăn để cơ bắp có thời gian phục hồi.
Hai tuần cuối, cường độ nhịn ăn được tăng lên 2-3 lần một tuần, mỗi lần 24 giờ, để đẩy nhanh quá trình đốt mỡ. Duy trì thói quen ăn uống như tuần 2, nhưng có thể mở rộng thực đơn một chút bằng cách bổ sung trái cây ít đường như quả mọng, táo, hoặc khoai lang sau khi tập thể dục.
Các chuyên gia nhận định chế độ Switch-On hiệu quả trong việc giảm mỡ cơ thể và ổn định đường huyết, đặc biệt phù hợp với những người cần giảm mỡ bụng. Tuy nhiên, việc nhịn ăn 24 giờ có thể dẫn đến hạ đường huyết hoặc chóng mặt.
Việc áp dụng phương pháp này trong thời gian dài đòi hỏi sự cẩn trọng, do có nguy cơ dẫn đến tình trạng ăn uống vô độ và tăng cân trở lại. Đặc biệt, những người có cân nặng trung bình nếu cố gắng áp dụng chế độ ăn kiêng này có thể gặp các tác dụng phụ như uể oải và trầm cảm do thiếu năng lượng.
Người mắc các bệnh lý như tiểu đường, hạ đường huyết, tim mạch hoặc thận nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng. Phụ nữ cũng cần cân nhắc khi đang trong chu kỳ kinh nguyệt, vì chế độ ăn này có thể gây ra rối loạn hoặc đau bụng nặng hơn.
