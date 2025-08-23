Giảm 20 kg trong 4 tháng nhờ thay đổi thói quen ăn uống

TP HCMĐỗ Ngọc Nga nhìn xuống chiếc cân điện tử hiển thị con số 82 kg, cảm thấy tuyệt vọng vì đã dùng rất nhiều phương pháp giảm cân nhưng vẫn thất bại.

Ở tuổi 30, cao 1,59 m, cô còn đối mặt với bệnh béo phì và hội chứng buồng trứng đa nang - hai rào cản lớn trên con đường làm mẹ.

"Trước đây khi khó có con, nhiều người khuyên mình đi làm IVF, rồi mách uống nhiều thuốc đông, tây, nam y... nhưng chỉ mình hiểu phải quay về gốc rễ từ ăn uống". Nga chia sẻ. "Bản thân phải thay đổi lối sống, cảm thấy khỏe mạnh trước rồi làm gì thì làm".

Song chặng đường đó không dễ dàng. Cô từng tự mua thuốc giảm cân nhưng phải bỏ dở vì tác dụng phụ khó chịu, sau đó cân nặng tăng vọt mất kiểm soát. Chế độ Keto khiến người phụ nữ thiếu chất và mệt mỏi. Detox bằng trái cây không bền vững. "Thuê huấn luyện viên cá nhân và ăn theo thực đơn tự tính calo cũng không thành công vì quá khắt khe", Nga kể.

Thể hình trước khi giảm (bên trái) và trong quá trình thay đổi lối sống đã giảm cân (bên phải) với vòng bụng thon gọn hơn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bước ngoặt xảy ra khi một người bạn giới thiệu cô đến bác sĩ Phan Thái Tân, chuyên gia về dinh dưỡng và giảm cân. Thay vì tập trung vào việc giảm cân, ông khuyên Nga thay đổi cách tiếp cận là nên xây dựng lối sống khỏe mạnh bền vững. Theo nghiên cứu của Tạp chí Y học New England năm 2018, những người giảm cân thành công lâu dài thường là những người thay đổi thói quen sinh hoạt thay vì áp dụng các biện pháp cực đoan tạm thời.

Thay vì kiêng khem hoàn toàn, Nga vẫn duy trì đủ 4 nhóm dưỡng chất cơ bản là đường bột, đạm, béo, vitamin và khoáng chất. Điểm khác biệt nằm ở việc thay thế hoàn toàn tinh bột tinh chế bằng nguyên cám. Gạo trắng nhường chỗ cho gạo lứt, gạo xát dối. Thực đơn trở nên đa dạng hơn với ngô, khoai, sắn, yến mạch và các loại đậu.

"Tinh bột chiếm 30-60% năng lượng thiết yếu hàng ngày", bác sĩ Tân giải thích. "Việc chuyển từ tinh bột tinh chế sang nguyên phần là ưu tiên hàng đầu trong hành trình ăn uống lành mạnh".

Cách ăn của Nga cũng thay đổi hoàn toàn. Mỗi bữa kéo dài ít nhất 25 phút, cô nhai chậm và theo thứ tự rau xanh trước, protein, cuối cùng mới đến tinh bột. Con số 25 phút không phải ngẫu nhiên - đây là thời gian não bộ cần để nhận tín hiệu no từ dạ dày, theo nghiên cứu của Đại học Harvard.

Điều đặc biệt nhất trong phương pháp này là ngày "cheat day" - một ngày trong tuần Nga có thể ăn bất cứ gì muốn. Ban đầu nghe có vẻ nghịch lý, nhưng đây là chiến thuật được các vận động viên chuyên nghiệp áp dụng.

"Khi ăn kiêng, cơ thể sẽ điều chỉnh trao đổi chất chậm lại để tiết kiệm năng lượng. Cheat day đánh lừa cơ thể, đưa quá trình trao đổi chất trở về mức tối ưu", bác sĩ Tân giải thích. Còn Nga nhớ lại: "Trước đây, khi tự áp dụng chế độ ăn kiêng, tôi thường xuyên cảm thấy tội lỗi khi lỡ uống một cốc trà sữa hay ăn bánh ngọt. Tuy nhiên, biết đến cheat day, tôi dễ dàng tha thứ cho bản thân, điều đó khiến tôi hạnh phúc hơn".

Sau giảm cân, Nga sinh em bé kháu khỉnh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Những thay đổi nhỏ khác cũng góp phần quan trọng. Nga ưu tiên thực phẩm theo mùa, trong đó thực vật chiếm 50% khẩu phần. Cô chuyển sang sử dụng dầu olive và dầu quả bơ thay vì mỡ động vật. Khi thèm đồ chiên rán, cô tập thể dục 30 phút trước khi ăn.

Kết quả cô giảm 15 kg trong 4 tháng và tiếp tục giảm thêm 5 kg, cân nặng tối thiểu về mức 62 kg, không còn cảm thấy mệt mỏi hay ốm vặt. Điều đặc biệt, sau khi giảm cân xong, Nga có con tự nhiên trong niềm hạnh phúc của cả gia đình.

Thể hình như ý, cô tự tin diện trang phục yêu thích, hạnh phúc đón con trai đầu lòng. "Chỉ cần bạn cố gắng, nỗ lực thì chắc chắn sẽ có thành quả xứng đáng", Nga nói.

Thúy Quỳnh