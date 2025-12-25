Giảm 20 kg trong 4 tháng, cô gái được ví như 'bản sao' Vương Tổ Hiền

Trung QuốcTừ bỏ phương pháp ép cân cực đoan để chuyển sang chế độ ăn gián đoạn và tập luyện khoa học, Lưu Văn Địch giảm 20 kg, sở hữu ngoại hình gợi nhớ minh tinh Vương Tổ Hiền.

Tờ SCMP hôm 23/12 đưa tin về hành trình "lột xác" của Lưu Văn Địch, 32 tuổi, sống tại Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc). Từ mức 72,5 kg, cô trút bỏ 20 kg mỡ thừa, đưa cơ thể về trọng lượng lý tưởng 52,5 kg chỉ trong 4 tháng. Diện mạo mới giúp Lưu thu hút hơn 310.000 người theo dõi trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng ưu ái gọi cô là "Vương Tổ Hiền phiên bản Vũ Hán" nhờ nét tương đồng với nữ diễn viên từng khuynh đảo màn ảnh Hong Kong thập niên 1990.

Lưu (trái) sau khi giảm cân được nhận xét giống nữ diễn viên nổi tiếng Vương Tổ Hiền. Ảnh: Douyin/Sohu

Cân nặng của Lưu bắt đầu vượt tầm kiểm soát từ năm 2018 do thói quen ăn uống vô độ. Cô từng dành hàng giờ xếp hàng chờ ăn lẩu hoặc cùng bạn bè lùng sục món ngon khắp nơi. Thân hình quá khổ đeo bám cô suốt 5 năm khiến người thân và bạn bè nhiều lần lên tiếng lo ngại. Động lực thay đổi chỉ thực sự đến khi một người bạn nhận xét: "Giảm cân xong cậu sẽ đẹp lắm đấy". Câu nói này thức tỉnh Lưu, thôi thúc cô bước vào hành trình tìm lại vóc dáng.

Lưu khởi động chiến dịch giảm cân vào tháng 7/2022 nhưng sớm mắc sai lầm khi áp dụng chế độ ăn kiêng quá khắc nghiệt. Dù giảm 10 kg, cơ thể cô phản ứng dữ dội với các triệu chứng rụng tóc, tim đập nhanh và tâm lý thường xuyên bất ổn. Nhận thấy việc cắt bỏ hoàn toàn tinh bột gây hại sức khỏe và thiếu bền vững, cô tự trang bị kiến thức dinh dưỡng để xây dựng lộ trình khoa học hơn.

Rút kinh nghiệm, cô gái Vũ Hán áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn 16:8 (ăn trong 8 giờ, nhịn 16 giờ còn lại). Thực đơn hàng ngày ưu tiên các món ăn gia đình chế biến ít dầu mỡ, hạn chế gia vị và dùng cà phê đen để kiểm soát cảm giác thèm ăn.

Nhịn ăn gián đoạn (intermittent fasting) là thuật ngữ mô tả chế độ ăn uống và nhịn ăn có chu kỳ. Phương pháp giúp cơ thể có đủ thời gian tiêu thụ thức ăn hoàn toàn, đồng thời giới hạn nghiêm ngặt lượng calo dung nạp. Hình thức nhịn ăn gián đoạn thường là hạn chế thời gian ăn trong ngày (ăn trong 6-8 giờ và nhịn16-18 giờ còn lại). Việc này kích thích cơ thể chuyển hóa năng lượng dựa trên glucose sang năng lượng dựa trên ketone, giúp giảm căng thẳng, tỷ lệ mắc bệnh ung thư, béo phì và tăng tuổi thọ.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Y học New England cuối năm 2021 cho thấy nhịn ăn gián đoạn giúp giảm căng thẳng, giảm nguy cơ ung thư, béo phì, tăng tuổi thọ và hỗ trợ giảm cân.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nhịn ăn gián đoạn vẫn có thể dẫn đến tăng cân. Nhịn đói trong thời gian dài có thể khiến một số người ăn uống vô độ sau đó. Việc ăn nhiều calo hơn nhu cầu cơ thể khiến lượng mỡ tăng lên, ngay cả sau chu kỳ nhịn ăn liên tục 12 đến 16 giờ mỗi ngày. Nhịn ăn trong thời gian dài có thể làm giảm lượng đường huyết, gây ra cảm giác choáng váng, chóng mặt, đau đầu và buồn nôn.

Song song dinh dưỡng, Lưu kết hợp tập tạ tăng cơ và cardio đốt mỡ với tần suất 5 buổi mỗi tuần. Đến tháng 11 cùng năm, cô chạm mốc cân nặng mục tiêu và duy trì ổn định ở mức 52,5 kg. Không chỉ cải thiện vóc dáng, Lưu cho biết làn da, tư thế đi đứng và thần thái đều trẻ trung hơn trước.

Câu chuyện truyền cảm hứng mang lại cho Lưu nhiều lời mời hợp tác từ các công ty quản lý người nổi tiếng, song cô đều từ chối để tránh áp lực từ thế giới ảo. Lưu khẳng định bản thân không cố tình sao chép phong cách của "ngọc nữ" họ Vương mà luôn coi trọng sự ổn định tinh thần để giữ gìn sắc vóc.

Lưu (trái) trước và sau giảm cân (phải). Ảnh: 8days

Tìm lại sự tự tin, Lưu quyết định nghỉ công việc quản lý để theo đuổi ước mơ thuở nhỏ là làm giáo viên dạy múa. Cô hiện dành toàn bộ thời gian cho các khóa học khiêu vũ.

"Nếu những video ngẫu hứng ghi lại quá trình tôi theo đuổi ước mơ có thể tiếp thêm động lực cho ai đó thì điều ấy thực sự giá trị. Quan trọng nhất là tôi đã trở thành phiên bản mà mình mong ước", Lưu chia sẻ.

Bình Minh (Theo SCMP, Ctwant)