Giải trình tự gene vi khuẩn gây ngộ độc hàng trăm người ăn bánh mì

Sở Y tế TP HCM cùng Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) xét nghiệm nuôi cấy vi sinh và giải trình tự gene vi khuẩn để tìm nguyên nhân gây ngộ độc hơn 300 người ăn bánh mì.

Trưa 12/11, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng cho biết đã chỉ đạo các bệnh viện và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM phối hợp OUCRU đẩy nhanh xét nghiệm và giải trình tự gene các chủng vi khuẩn đã phân lập được để xác định tác nhân gây bệnh, đánh giá các yếu tố trong vụ ngộ độc quy mô lớn này.

Đến nay, sau 8 ngày kể từ các ca đầu tiên nhập viện do ngộ độc sau khi ăn bánh mì, kết quả cấy máu và cấy phân cho thấy tác nhân gây ngộ độc là vi khuẩn Salmonella enteritidis và Salmonella spp. Một trường hợp dương tính với vi khuẩn Staphylococcus coagulase-negative, tuy nhiên vi khuẩn này được xác định là ngoại nhiễm trong quá trình xét nghiệm, không liên quan ngộ độc thực phẩm vì không sinh độc tố ruột.

Như vậy, đã có ba chủng vi khuẩn được phân lập để giải trình tự gene tìm nguyên nhân ngộ độc. Trong khi đó, đến 9h sáng nay, các bệnh viện đã tiếp nhận 304 người ngộ độc liên quan vụ việc, tăng thêm 5 người so với hôm qua. Hiện 244 trường hợp đã xuất viện, 60 người còn điều trị. Bệnh nhân nặng nhất do nhiều bệnh nền đang điều trị hồi sức tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đã cai máy thở, sinh hiệu ổn định.

Nhân viên xét nghiệm, giải trình tự gene tại Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Đây là vụ ngộ độc thực phẩm hàng loạt kéo dài dai dẳng nhất tại TP HCM, tính đến nay. Hơn 300 bệnh nhân lần lượt nhập viện từ ngày 5/11 đến nay. Họ có các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn, sốt sau khi ăn bánh mì mua tại hai tiệm bán bánh mì chung một hệ thống ở Gò Vấp và Bình Thạnh (cũ).

Sở An toàn thực phẩm TP HCM phối hợp lực lượng chức năng thành lập đoàn điều tra. Hai tiệm bán bánh mì đã tạm ngừng hoạt động, toàn bộ thực phẩm và nguyên liệu bị niêm phong, lấy mẫu kiểm nghiệm.

Hiện cơ quan chức năng chưa kết luận nguyên nhân gây ngộ độc.

Lê Phương