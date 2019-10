10 em bé của gia đình các thành viên Westlife góp mặt trong MV "My Blood".

Ngày 25/10, ban nhạc Westlife phát hành MV My Blood nằm trong album Spectrum kỷ niệm 20 năm ca hát. MV có màu sắc chủ đạo đen trắng, được dàn dựng đơn giản trong một trường quay, tràn ngập hình ảnh hạnh phúc của các gia đình.

Westlife xuất hiện cùng các con trong MV mới Ca khúc "My Blood" - Westlife. Video: Youtube.

MV có sự xuất hiện của 10 thành viên nhỏ. Con gái Nicole và hai con trai Patrick, Shane Jr. của trưởng nhóm Shane Filan. Cặp song sinh Jay - Rocco 12 tuổi và bé gái Gia sáu tuổi của Nicky. Kian cùng ba con nhỏ Koa, Zekey và Cobi. MV kết thúc với hình ảnh thành viên Mark Feehily ôm con da tiếp da. Em bé Layla sinh ngày 1/10, được Mark và bạn đời đồng giới nhận làm con nuôi.

My Blood khiến nhiều người hâm mộ xúc động với hình ảnh thành viên Westlife khi đã là những ông bố, vui đùa và hát vang bên các con. Nội dung ca khúc xoay quanh cảm xúc người cha khi thấy con mình lớn lên, cùng con vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

"Say my name when you’re hurting, darling

I’ll take the demons away

But you know there will come a day

When I won’t be there, but

I know that you’ll be okay

‘Cause you are my blood

You’re my blood"

(Hãy gọi tên cha khi con cảm thấy tổn thương, con yêu à

Cha sẽ xóa bỏ hết lũ quỷ dữ

Con biết rồi sẽ có một ngày

Cha không còn ở đó nữa

Nhưng cha biết con sẽ ổn thôi

Vì con là máu mủ của cha

Con là máu mủ của cha)

Shane Filan chia sẻ với Dailystar UK: "Tôi nghĩ My Blood sẽ có sức ảnh hưởng như Flying Without Wings năm 1999". My Blood là sản phẩm âm nhạc thứ tư được sáng tác bởi Ed Sheeran và Steve Mac cho Westlife trong album Spectrum. Trước đó, từ đầu năm Westlife đã phát hành các đĩa đơn: Hello My Love, Better Man và Dynamite. Album Spectrum sẽ được phát hành vào ngày 15/11.

Flying Without Wings - Westlife Ca khúc "Flying Without Wings" - Westlife. Video: Youtube.

Ban nhạc Westlife được thành lập năm 1998, gồm năm thành viên: Shane Filan, Mark Feehily, Kian Egan, Nicky Byrne và Brian McFadden. Với ngoại hình đẹp, lối hát truyền cảm phù hợp dòng nhạc Pop Ballad thịnh hành đầu thập niên 2000, Westlife nhanh chóng trở thành một trong những boyband hàng đầu thế giới. Nhiều ca khúc của họ trở thành hit như My Love, Fool Again, I Lay My Love On You... Tháng 10/2018, Westlife tái hợp với bốn thành viên sau sáu năm tan rã, Brian không tham gia.

Thu Thảo