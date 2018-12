Bom tấn 'Cậu bé rừng xanh' mở màn vượt mốc 100 triệu USD

Ấn Độ cảnh báo mức độ gây sợ hãi của bom tấn 'Cậu bé rừng xanh' / 'Cậu bé rừng xanh' - phim hè mãn nhãn và khốc liệt của Disney

The Jungle Book thu về 103,5 triệu USD sau ba ngày chiếu rạp Bắc Mỹ cuối tuần qua. Tác phẩm hút khán giả hơn 40% so với phán đoán của giới phân tích. Đây là một trong những phim dán nhãn PG (hạn chế khán giả dưới 12 tuổi) mở màn có doanh thu cao nhất lịch sử Bắc Mỹ. Theo Box Office Mojo, 42% người đến rạp mua vé 3D - mỗi vé đắt hơn từ 3-5 USD so với vé 2D. 70% khán giả từ 17 tuổi trở lên.

Trong khi đó phim thu về 187,4 triệu USD ở thị trường ngoài Bắc Mỹ, giúp tổng doanh thu toàn cầu hiện là 291 triệu USD. Thành công này mang về cho Disney vinh quang phòng vé tiếp theo, kể từ sau phim hoạt hình Zootopia cán mốc 900 triệu USD toàn cầu.

Phim về cậu bé người rừng Mowgli thắng lớn doanh thu.

Chuyển thể từ tập truyện Sách Rừng của nhà văn Rudyard Kipling, The Jungle Book kể về cậu bé mồ côi tên Mowgli phải chiến đấu chống lại một con cọp hung ác trong rừng sâu Ấn Độ. Trừ diễn viên chính, phong cảnh rừng già và các nhân vật động vật được dựng bằng vi tính. Câu chuyện do Favreau - đạo diễn Iron Man năm 2008 - thực hiện. Phim có màu sắc khốc liệt hơn hoạt hình ra mắt năm 1967.

Đứng thứ hai trong bảng xếp hạng phòng vé Mỹ tuần qua là Barbershop: The Next Cut thu về 20,2 triệu USD. Tác phẩm là phần ba của loạt phim hài - xoay quanh một tiệm cắt tóc vui nhộn - ra mắt năm 2002. Xếp sau Barbershop: The Next Cut, phim hài 17+ của Melissa McCarthy - The Boss - kiếm được 10,2 triệu USD trong tuần thứ hai công chiếu.

Phim hình sự tội phạm mới của hãng Lionsgate - Criminal - chỉ đạt 5,9 triệu USD doanh thu tuần ra mắt so với ngân sách 30 triệu USD.

10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. The Jungle Book - Buena Vista -103,5 triệu USD

2. Barbershop: The Next Cut - Warner Bros. - 20,2 triệu USD

3. The Boss - Universal - 10,1 triệu USD

4. Batman v Superman: Dawn of Justice - Warner Bros. - 9,01 triệu USD

5. Zootopia - Buena Vista - 8,2 triệu USD

6. Criminal - Lionsgate - 5,8 triệu USD

7. My Big Fat Greek Wedding 2 - Universal - 3,2 triệu USD

8. Miracles from Heaven - TriStar - 1,9 triệu USD

9. God's Not Dead 2 - Pure Flix - 1,7 triệu USD

10. Eye in the Sky - Bleecker Street - 1,6 triệu USD

Vũ Văn Việt