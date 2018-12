Chương trình gồm 9 trích đoạn của những vở ballet nổi tiếng từ cổ điển tới đương đại như Carmen, Don Quichotte, Giselle, Casse-Noisette (Kẹp hạt dẻ), In the Night, Les enfants du paradis (Những đứa trẻ thiên đường), Non, je ne regrette rien (Không - Em không tiếc gì), Les intermittences du coeur (Những nhịp đập gián đoạn của con tim) và Le Parc.