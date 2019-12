Viện Hàn lâm Mỹ chọn 20 phim kỹ xảo hay nhất năm

Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ chọn "Avengers: Endgame", "Captain Marvel", "The Lion King"... cùng 17 phim khác có kỹ xảo tốt nhất năm.

20 tác phẩm sẽ tranh tài ở giải kỹ xảo tại Oscar 2020. Cả ba phim của Vũ trụ Điện ảnh Marvel năm nay - Captain Marvel, Avengers: Endgame và Spider-Man: Far From Home - đều góp mặt. Ngoài ra, danh sách có các bom tấn như Aladdin, The Lion King, Fast and Furious: Hobbs & Shaw và Star Wars: The Rise of Skywalker.

Một số cảnh kỹ xảo trong The Lion King (2019) Một số cảnh kỹ xảo trong "The Lion King". Video: Moving Picture Company.

Trang Indiewire nhận định Avengers: Endgame, The Irishman, Gemini Man và The Lion King là bốn ứng viên lớn cho tượng Oscar. Ở bom tấn Marvel, kỹ xảo tô điểm cho hàng trăm nhân vật có siêu năng lực xuyên suốt phim, trong đó ấn tượng nhất là đại chiến hồi kết.

The Irishman gây ấn tượng nhờ công nghệ "trẻ hóa" những tài tử gạo cội Robert DeNiro, Al Pacino và Joe Pesci cho vai giang hồ trong thế kỷ 20. Dù thất bại phòng vé, Gemini Man của đạo diễn Lý An được ngợi khen về kỹ thuật "nhân bản" Will Smith cho hai vai - một già một trẻ - nhiều lần xuất hiện cùng khung hình.

Cảnh phim 'Avengers: Endgame' khi không có kỹ xảo Cảnh phim "Avengers: Endgame" khi không có kỹ xảo. Video: Disney.

Còn ê-kíp The Lion King tạo ra cả một thế giới thiên nhiên lẫn những con thú sống động chỉ trên bàn máy tính. Cây bút Bill Desowitz của Indiewire đánh giá: "Phong cách hình ảnh tả thực giúp tác phẩm là ứng viên nặng ký nhất (cho giải kỹ xảo), vượt ranh giới giữa phim live action (người, thú vật thật đóng) và hoạt họa nhờ những ảo giác choáng ngợp về hiện thực". Kỹ xảo của The Lion King được đánh giá là tiến bộ hơn cả The Jungle Book - bom tấn thắng giải này năm 2017.

Cuối tháng 12, đơn vị tổ chức Oscar sẽ chọn 10 phim nổi trội, sau đó công bố năm đề cử vào ngày 13/1/2020. Ở Oscar 2019, phim First Man - kể về lần đầu con người lên Mặt trăng - giành giải này.

Ân Nguyễn