Viện Hàn lâm Mỹ chọn 10 phim kỹ xảo ấn tượng nhất năm 2018

Ngày 17/12, Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ công bố danh sách rút gọn ở chín hạng mục Oscar 2019. Ở giải kỹ xảo, các tác phẩm đi tiếp gồm Ant-Man and the Wasp, Avengers: Infinity War, Black Panther, Christopher Robin, First Man, Jurassic World: Fallen Kingdom, Mary Poppins Returns, Ready Player One, Solo: A Star Wars Story và Welcome to Marwen.

Ant-Man and the Wasp xoay quanh cuộc phiêu lưu của Người Kiến (Paul Rudd đóng), có nhiều cảnh siêu anh hùng phóng to, thu nhỏ. Avengers: Infinity War trình diễn hàng loạt hiệu ứng đặc biệt khi dàn người hùng đại chiến Thanos. Black Panther có các trích đoạn chiến đấu bằng phi thuyền, tạo hình bộ giáp của nhân vật chính và vương quốc Wakanda. Cả ba phim này đều thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Phim gia đình Christopher Robin ghi điểm với hình ảnh chú gấu đồ chơi có biểu cảm sinh động. Tác phẩm lấy cảm hứng từ cuốn sách Winnie-the-Pooh, kể về tình bạn giữa người đàn ông tên Robin và gấu Pooh. Còn First Man (đạo diễn Damien Chazelle) là một trong các phim được khen nhất năm nay về kỹ thuật, xoay quanh hành trình phi hành gia Neil Armstrong chinh phục Mặt trăng.

Jurassic World: Fallen Kingdom đưa những chú khủng long lên màn bạc với kỹ xảo tạo hình và mô phỏng chuyển động mượt mà. Ready Player One của đạo diễn gạo cội Steven Spielberg tái hiện thế giới trò chơi ảo với hàng loạt cảnh quay được tạo hoàn toàn bằng đồ họa máy tính. Solo: A Star Wars Story - tập ngoại truyện của Star Wars - không được đánh giá cao về câu chuyện nhưng gây ấn tượng với nhiều cảnh về phi thuyền, không gian.

Hai phim còn lại trong danh sách sẽ ra mắt cuối năm. Mary Poppins Returns là phần tiếp theo của tác phẩm kinh điển Mary Poppins, kể về cô bảo mẫu có phép thuật, đến giúp một gia đình hàn gắn tình cảm. Còn Welcome to Marwen là dự án mới của Robert Zemeckis - đạo diễn nổi tiếng về kỹ xảo. Tác phẩm có kinh phí 39 triệu USD gây chú ý với một số cảnh hoạt họa dựa trên diễn xuất diễn viên. Nhân vật chính là một người đàn ông (Steve Carell đóng) mất trí nhớ sau hành hung, làm một mô hình ngôi làng đồ chơi để hồi phục tâm trí.

Hollywood Reporter nhận định Aquaman vắng mặt đáng tiếc trong danh sách. Bom tấn của James Wan đang gây sốt phòng vé và phô diễn hàng loạt cảnh đẹp mắt về thế giới đại dương. Một số phim nhiều kỹ xảo khác cũng không vào danh sách rút gọn là Bumblebee, Fantastic Beasts 2, Deadpool 2 và Paddington 2.

Ở giải "Phim nổi tiếng nước ngoài xuất sắc", đơn vị tổ chức Oscar chọn Birds of Passage (Colombia), The Guilty (Đan Mạch), Never Look Away (Đức), Shoplifters (Nhật), Ayka (Kazakhstan), Capernaum (Lebanon), Roma (Mexico), Cold War (Ba Lan) và Burning (Hàn Quốc) đi tiếp. Đại diện Việt Nam - Cô Ba Sài Gòn - sớm dừng bước.

Các đề cử Oscar lần 91 sẽ được công bố vào ngày 22/1/2019. Lễ trao giải diễn ra ngày 24/2/2019 ở Los Angeles (Mỹ).

Danh sách rút gọn ở các hạng mục khác

Ân Nguyễn