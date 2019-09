Tuấn Ngọc được khen phong độ

TP HCMNghe khán giả khen đẹp trai, danh ca Tuấn Ngọc cười ngượng nói thấy may mắn vì luôn được yêu mến ở tuổi 72.

Trong mini show Bao giờ biết tương tư tại phòng trà của vợ chồng ca sĩ Cẩm Vân - Khắc Triệu tối 22/9, Tuấn Ngọc mặc vest xuất hiện trong tiếng vỗ tay của hàng trăm người hâm mộ. Sau khi ca sĩ thể hiện bài hát chủ đề, nhiều người tặng hoa hồng cho anh. Khán phòng bật cười khi một fan nữ hô lớn: "Anh Tuấn đẹp trai quá" (Tuấn Ngọc tên thật là Lữ Anh Tuấn). Thoáng lúng túng, Tuấn Ngọc im lặng một lúc rồi nói: "Tôi không biết đã làm gì để được may mắn thế này. Hát mấy chục năm rồi vẫn được khán giả yêu mến".

Tuấn Ngọc biểu diễn trong đêm nhạc tại TP HCM tối 22/9.

Ở tuổi 72, Tuấn Ngọc vẫn giữ tác phong nhanh nhẹn, phong thái trình diễn cuốn hút và lối giao lưu hóm hỉnh với khán giả. Danh ca đùa với một nhóm khách nam rằng sao đi nghe nhạc của anh mà không dẫn theo phái đẹp. Khi thể hiện đến bài What a wonderful world (Louis Armstrong), anh quay sang xin phép một ca sĩ trẻ - người đã hát bài này đầu chương trình. Anh nói muốn tặng khán giả nhạc phẩm vì thấy cuộc đời rất đẹp, hạnh phúc luôn ở trong tầm tay.

Danh ca ngẫu hứng nhún nhảy khi hát The shadow of your smile (Frank Sinatra), tương tác với khán giả theo tiếng trống của Khắc Triệu. Tuấn Ngọc cũng thể hiện lại bản If you go away (Neil Diamond) theo yêu cầu của Cẩm Vân. Ở cuối bài Riêng một góc trời (Ngô Thụy Miên sáng tác), anh khoe kỹ thuật lấy hơi dài và được khán giả vỗ tay hưởng ứng.

Không gian đêm nhạc không lớn nhưng khiến ca sĩ nhớ về thời trẻ, thuở anh thường hát ở những quán bar, phòng trà. Anh kể năm 17 tuổi, anh thường hát ở một phòng trà ở góc đường Đồng Khởi và Nguyễn Du. Khi đó, danh ca Lệ Thu thường trêu anh là "ông Tây hát nhạc Việt" vì chỉ thích hát nhạc Âu Mỹ, với các ca khúc của Nat King Cole, Frank Sinatra, Elvis Presley... "Lúc ấy, mặt tôi còn ngáo ngơ lắm, nhưng rất thích nhìn khán giả đứng dưới khiêu vũ trong tiếng hát của mình", anh kể.

Tiết mục "Xin lỗi" - Tuấn Ngọc và Cece Trương Tiết mục "Xin lỗi" (Hồ Tiến Đạt) - Tuấn Ngọc và con gái Cẩm Vân song ca.

Ở nửa sau chương trình, anh hát với giọng ca trẻ - Cece Trương, con gái thứ hai của Cẩm Vân, Khắc Triệu. Anh kể khi gặp cô gái 21 tuổi, anh ấn tượng với giọng hát đầy bản năng của cô. Anh khen Cece Trương đang nỗ lực thoát khỏi cái bóng của bố mẹ, theo đuổi thể loại âm nhạc cô yêu thích. Khi song ca Xin lỗi (Hồ Tiến Đạt sáng tác) với Cece Trương, anh cho biết sẽ cân nhắc việc cover các ca khúc nhạc trẻ vì thấy mình "vẫn chưa quá già".

Cẩm Vân kể vợ chồng chị mở quán nhạc đã lâu và xem đây như một nơi gặp gỡ các đồng nghiệp, bạn bè yêu ca hát. Show mới của Tuấn Ngọc diễn ra sau một lần anh và vợ chồng Cẩm Vân hàn huyên bên bàn nhậu. "Tôi dự định mời anh Tuấn Ngọc đến hát từ lâu nhưng vì bận rộn, gần đây anh mới nhận lời. Với tôi, anh là ca sĩ chuẩn mực và là một đàn anh đáng kính", chị nói. Trong phần giao lưu, Cẩm Vân - Khắc Triệu cùng con gái hòa giọng trong tiết mục Ba kể con nghe (Nguyễn Hải Phong sáng tác).

Cẩm Vân (trái) biểu diễn bên con gái.

Tuấn Ngọc tên thật là Lữ Anh Tuấn, sinh năm 1947 tại Đà Lạt. Cha của Tuấn Ngọc là nghệ sĩ Lữ Liên. Năm 1994, Tuấn Ngọc kết hôn với ca sĩ Thái Thảo, con gái cố nhạc sĩ Phạm Duy. Các anh chị em của Tuấn Ngọc đều là những ca sĩ tên tuổi: Bích Chiêu, Anh Tú, Khánh Hà, Thúy Anh, Lan Anh, Lưu Bích. Anh bắt đầu đi hát từ thập niên 1970, tham gia hai ban nhạc The Strawberry Four và The Top Five. Thập niên 1980, sau khi sang Mỹ, anh đi hát trở lại và nổi tiếng với các ca khúc của Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Từ Công Phụng, Phạm Duy... Năm 2006, anh lần đầu về nước hát. Năm 2019, anh làm giám khảo cuộc thi Giọng hát Việt.

Mai Nhật