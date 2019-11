Trường Giang, Mạc Văn Khoa 'đối đầu' trong phim Tết

Trường Giang hóa chàng trai xấu tính, còn Mạc Văn Khoa đóng nhà sư trong phim "30 chưa phải Tết".

Tác phẩm do Quang Huy đạo diễn, dự kiến chiếu dịp Tết Nguyên đán năm 2020. Trong phim, Hân (Trường Giang) mồ côi mẹ, hận bố (Việt Anh) do thường bị đánh đập. Sau 12 năm xa quê, anh trở về tìm cách giành miếng đất của bố. Tuy nhiên, Hân bỗng gặp hiện tượng lạ, mãi ở trong ngày 30 Tết. Hành trình trong vòng lặp thời gian khiến anh nhận ra nhiều điều. Còn Mạc Văn Khoa đóng chàng trai thích tu hành, hay đưa ra lời khuyên hướng thiện, triết lý cho Hân. Do khác biệt tính cách, hai nhân vật xung khắc, tạo nên nhiều tình huống phim.

Từ trái sang: Trường Giang, Quang Huy, Mạc Văn Khoa. Ảnh: CGV.

30 chưa phải Tết là phim đầu tiên Trường Giang đóng chính kể từ Siêu sao siêu ngố, thắng lớn hồi Tết 2018. Anh mô tả nhân vật là người xấu tính, đáng ghét nhưng dần thay đổi bản thân. Trường Giang kể quá trình quay phim gian khổ, lên đến bốn tháng trong khi dự định ban đầu chỉ một tháng.

Giai đoạn ghi hình kéo dài cũng khiến Mạc Văn Khoa phải cạo đầu nhiều lần. Anh được đạo diễn Quang Huy "chấm" vai này ngay từ khâu kịch bản do phong cách phù hợp. Gần đây, cây hài trẻ thăng tiến, góp mặt ở nhiều chương trình lẫn phim điện ảnh Cua lại vợ bầu, Lật mặt 4.

Poster phim.

Tái xuất điện ảnh sau 5 năm kể từ Chàng trai năm ấy, Quang Huy tự tin về sức hút phim mới: "Chúng tôi đã nghiên cứu ý tưởng, theo dõi phản ứng khán giả các mùa Tết trước để thực hiện tác phẩm này. Kịch bản được phát triển từ tháng 11/2018, trải qua nhiều cân nhắc về hướng đi. Tôi cũng hiểu các phim trước của mình tốt, dở ở đâu để cố tiến bộ hơn", anh nói.

Theo Quang Huy, dù có yếu tố kỳ ảo, nội dung chính của phim là về tình thân, gia đình. "Tôi rất có cảm xúc với chủ đề này, luôn muốn thể hiện chúng trên màn ảnh. Phim cũng có yếu tố hài nhưng không cố gây cười gượng ép mà phải hợp nhân vật". anh nói.

30 chưa phải Tết có kinh phí 23 tỷ đồng (một triệu USD), ghi hình chủ yếu ở Hồ Tràm. Tác phẩm còn quy tụ Tấn Beo, Hồng Vân, Lãnh Thanh, là phim đầu tiên gia nhập đường đua mùa Tết. Phòng vé giai đoạn này thường có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các phim. Đầu năm nay, hai phim Trạng Quỳnh và Cua lại vợ bầu so kè doanh thu từng ngày, sau đó đều đạt trăm tỷ.

Ân Nguyễn