Trung Quốc mở cửa hơn 500 rạp phim

"Into the Rainbow" (Trung Quốc, New Zealand hợp tác sản xuất) có thể là một trong các phim mới đầu tiên ra mắt ở Trung Quốc sau dịch bệnh. Tác phẩm dự một số liên hoan phim năm 2017, có lịch công chiếu đầu năm nay nhưng bị hoãn. Ảnh: Stellar Mega Films.