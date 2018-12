Chiều 4/8 tại TP HCM, Trấn Thành cùng Vlogger An Nguy có mặt tại buổi giới thiệu phim mới mà hai người đóng chính. Nam MC hóa thân thành một ca sĩ nổi tiếng, còn An Nguy là cô gái bán thức ăn nhanh xinh đẹp, hồn nhiên. Cả hai có tình yêu say đắm, đầy thử thách và phải diễn cảnh thân mật trong phim.