The Face gây tranh cãi vì ưu ái hot girl thiếu nghiêm túc An Nguy

Sau ba tập của chương trình The Face (Gương mặt thương hiệu), An Nguy (Ngụy Thiên An) trở thành thí sinh gây tranh cãi nhất. Ở tập 3, An Nguy và Diệp Linh Châu là hai thí sinh được đánh giá yếu nhất trong phần thi Tạo dáng với thông điệp của nhãn hàng.

Biểu cảm bị đánh giá là thiếu nghiêm túc của An Nguy khi tập luyện.

Từ lúc tập luyện, An Nguy khiến nhiều người khó chịu vì thái độ thiếu nghiêm túc. Trong khi Phạm Hương dạy thí sinh ngồi thiền, tập trung cao độ để kiểm soát thăng bằng trên không trung, An Nguy lại nói đùa "mình đang đi giải cứu thế giới". Khi vào thi, Phạm Hương phải liên tục nhắc nhở thí sinh lớn tuổi nhất cuộc thi: "Nghiêm túc đi", "Mặt em tạo dáng như kiểu đang buồn ngủ, tỉnh dậy đi" hay "Em không thể có tấm hình đẹp với cái tay cứng như thế này". Nhưng tình hình vẫn không cải thiện được mấy. Cả khi Hà Hồ lên tiếng chỉ dẫn, An Nguy giải thích người mình bị cứng nên không thể thực hiện những động tác đòi hỏi độ dẻo như thế.

Khi nữ huấn luyện viên đề nghị An Nguy xem lại ảnh của mình để rút kinh nghiệm, cô cũng phải nhắc nhở đến hai lần vì học trò 29 tuổi cứ hồn nhiên vui cười, trong khi các thí sinh khác trong đội lo lắng.

Trước đó, trong tập 2, thành viên đội Phạm Hương bị chê “catwalk như đi chợ”. Còn ở tập đầu tiên, cô lúng túng khi tạo dáng trong thử thách mặt mộc và tỏ ra trẻ con quá mức cần thiết trong thử thách selfie với điện thoại.

Các thí sinh của Phạm Hương như Nguyễn Thị Thành, Khánh Ngân... đều cho rằng An Nguy khá bất cần và có kỹ năng yếu, dù đã cố gắng. Nhờ đội Phạm Hương về nhất trong tập 3, An Nguy nằm trong top an toàn, trong khi thí sinh Bảo Ngọc của đội Lan Khuê bị loại. Kết quả này làm nhiều khán giả bức xúc. Một số người theo dõi cuộc thi cho ràng việc Vlogger thấp nhất và lớn tuổi nhất ở lại chỉ nhằm mục đích thu hút sự chú ý cho chương trình.

An Nguy có vẻ trẻ con và vô tư hơn hẳn các thí sinh kém mình 10 tuổi từ ngoại hình đến tính cách.

Một thành viên trong êkíp của The Face chia sẻ: "An Nguy tham gia cuộc thi mà cứ như đi chơi, cô ấy quá bất cần và thiếu nghiêm túc. Phạm Hương đã rất vất vả vì An Nguy thích chạy vòng vòng chơi hơn là tập trung nghe huấn luyện. Tôi rất thích sự hồn nhiên và đáng yêu của An nhưng cô đang lấy đi cơ hội của những người có khả năng thực sự như Nguyễn Thị Thành, Bảo Ngọc...".

Tuy nhiên, một số fan của An Nguy cho rằng sự chân thật và vui vẻ của thí sinh làm dịu đi không khí quá căng thẳng của các phần thi.

Trước những tranh cãi trái chiều, hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội cho biết cô đã cố gắng hết sức và không quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình.

