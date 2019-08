Trailer 'Về nhà đi con' thu hút khi Vũ, Thư nhập nhằng tình cảm

Đoạn phim tập 80 có hơn 700.000 lượt xem trên fanpage, xoay quanh việc hai nhân vật còn vương vấn nhau sau ly hôn.

Về nhà đi con gần đến hồi kết

Trailer "Về nhà đi con" tập 80

Hai tập gần nhất của series tập trung chuyện Vũ (Quốc Trường đóng) ly hôn Thư (Bảo Thanh), đồng thời anh trả tiền hợp đồng hôn nhân ba tỷ cho cô. Dù ban đầu cưới nhau để vụ lợi, họ dần có tình cảm thật khi sống chung. Ở trailer tập 80, Thư đến nhà chồng cũ hỏi lý do chia tay, trong đó hai người đều có vẻ day dứt. Lúc này, Vũ cũng đã đoạn tuyệt Nhã (Quỳnh Nga) - cô gái gây nhiều sóng gió cho anh.

Ở tuyến khác, Huệ (Thu Quỳnh) - chị của Thư - bực tức khi biết ông Quốc (Tuấn Tú) ngầm giúp việc kinh doanh của cô. Huệ hụt hẫng vì phát hiện thành quả của cô trước giờ không phải do tự thân mà có sự hỗ trợ lớn của người đàn ông yêu mình. Trên fanpage, nhiều khán giả chê đoạn này, nhận định phản ứng của Huệ trên màn ảnh quá thiếu thực tế.

Về nhà đi con là loạt phim Việt gây sốt năm nay về chủ đề gia đình. Tuần này, sáu tập cuối sẽ ra mắt, bắt đầu từ tập 80 vào ngày 5/8.

Nam sinh chết bí ẩn trong mùa ba 13 Reasons Why

Trailer loạt phim ly kỳ về học đường có 6,1 triệu lượt xem trên Youtube. Video giới thiệu tình tiết trọng tâm của mùa mới - cái chết bí ẩn của Bryce Walker, kẻ từng cưỡng hiếp nữ sinh quá cố Hannah (nhân vật chính mùa đầu). Cảnh sát, gia đình, bạn bè cậu bắt đầu tìm kiếm các manh mối để điều tra, từ đó phát hiện những mâu thuẫn ngầm trong môi trường tưởng chừng yên bình.

Hai "bố già" tái ngộ trong The Irishman

Trailer thu hút 3,4 triệu lượt xem trên Youtube. Tác phẩm do Netflix sản xuất, thuộc thể loại hình sự, gây chú ý với ba cái tên gạo cội: đạo diễn Martin Scorsese, diễn viên Robert De Niro và Al Pacino. Cả De Niro và Pacino đều từng ghi dấu trong loạt phim The Godfather, lần lượt với vai Vito Corleone (thời trẻ) và Michael Corleone. Ở phim mới, De Niro đóng ông trùm còn Pacino hóa thân nhà hoạt động có dính líu đến tội phạm có tổ chức. The Irishman được báo Âu Mỹ đánh giá là "át chủ bài" của Netflix ở Oscar năm sau, giống Roma năm nay.

1917 tái hiện nỗi kinh hoàng Thế chiến thứ nhất

Tác phẩm của Sam Mendes (đạo diễn Skyfall) được dự đoán là bom tấn chiến tranh cuối năm. Câu chuyện diễn ra năm 1917, khi Thế chiến thứ nhất đang ở cao trào với cuộc đối đầu giữa nước Đức và liên minh Anh - Pháp. Hai lính Anh Schofield (George MacKay) và Blake (Dean-Charles Chapman) phải vượt qua lãnh thổ địch để đưa một bức thư có thể cứu mạng hàng trăm binh sĩ, trong đó có anh của Blake. Hai diễn viên tên tuổi Colin Firth và Benedict Cumberbatch đóng vai phụ. Trailer có 2,9 triệu lượt xem trên Youtube.

Robert Pattinson đóng phim kinh dị The Lighthouse

Dự án do Robert Eggers - đạo diễn The Witch (2015) - thực hiện. Phim có màu đen trắng và nội dung chỉ xoay quanh hai nhân vật Thomas Wake (Willem Dafoe) và Ephraim Winslow (Robert Pattinson) - phụ trách ngọn hải đăng ở hòn đảo thuộc New England (Mỹ). Trailer cho thấy một số nỗi ám ảnh, hành vi kỳ lạ của họ nhưng không rõ nguyên nhân. Video có 2,1 triệu lượt xem trên Youtube.

A Rainny Day in New York quy tụ Timothée Chalamet, Elle Fanning

Đạo diễn gạo cội Woody Allen thực hiện tác phẩm tình cảm pha hài có nhiều diễn viên trẻ nổi tiếng. Timothée Chalamet (Call Me by Your Name) hóa thân Gatsby - chàng sinh viên ở đại học Yardley. Anh đi cùng bạn gái Ashleigh (Elle Fanning) đến New York (Mỹ) do cô có hẹn phỏng vấn nhà làm phim danh tiếng Roland Pollard (Liev Schreiber). Trong lúc Ashleigh ngày càng thân thiết Roland với hy vọng có một tin độc quyền, Gatsby bị cô gái Shannon (Selena Gomez) thu hút trong buổi quay phim. Trailer có 164.000 lượt xem trên fanpage nhà phát hành Việt Nam.

Ân Nguyễn