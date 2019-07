Netflix cắt cảnh nữ sinh tự tử trong series 17+

Với nhiều chỉ trích từ khán giả, nhà sản xuất bỏ cảnh nhân vật chính trong "13 Reasons Why" kết liễu mạng sống.

Cảnh gây bàn tán nằm ở tập cuối mùa đầu 13 Reasons Why (2017), mô tả chi tiết chuyện nhân vật Hannah (Katherine Langford đóng) tự sát do bế tắc cuộc sống. Sau những chỉ trích kéo dài hai năm qua, đơn vị cắt bỏ đoạn phim này từ ngày 15/7. Ở bản mới, khán giả vẫn hiểu Hannah chết nhờ lối chuyển cảnh từ lúc cô nhìn vào gương đến phản ứng của bố mẹ cô.

Trên Hollywood Reporter, Netflix nói cắt phim do nghe lời khuyên của các chuyên gia y tế, trong đó có bác sĩ Christine Moutier ở Trung tâm phòng chống tự tử Mỹ. "Chúng tôi lưu tâm đến những cuộc tranh luận về loạt phim. Các nhà sản xuất và Brian Yorkey - người sáng tạo series - đồng thuận sửa cảnh này", đại diện hãng nói.

Diễn viên Katherine Langford trong "13 Reasons Why". Ảnh: Netflix.

Trích đoạn dài ba phút, trong đó Hannah ngồi trong bồn tắm, khóc và kết liễu đời mình. Lối khắc họa khá trực diện với cách thức tự sát, nhiều máu me và nỗi đau trên mặt nhân vật khiến phim bị chỉ trích từ năm 2017. Nhiều tổ chức xã hội và sức khỏe nhận định nó ảnh hưởng tiêu cực đến khán giả. Trên Guardian, Royal College of Psychiatrists - một nhóm các chuyên gia tâm thần ở Anh - cho biết: "Do mô tả cụ thể cách tự sát, cảnh phim có thể khiến những người trẻ đang tổn thương bắt chước hành vi. Có thể nó chỉ ảnh hưởng đến số ít người xem nhưng hậu quả rất nghiêm trọng".

Hai năm qua, một số cá nhân và tổ chức thỉnh thoảng khơi lại vấn đề. Tháng 4 năm nay, Viện Hàn lâm Tâm thần Trẻ em và Thiếu niên Mỹ (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry) công bố nghiên cứu, cho biết số người Mỹ từ 10 tuổi đến 17 tuổi tự sát trong tháng 4/2017 (lúc phim chiếu) cao nhất trong 5 năm qua. Đơn vị này không chỉ trích cụ thể series nhưng nhận định một số người trẻ bị ảnh hưởng xấu từ truyền thông.

Ở Mỹ, 13 Reasons Why được dán nhãn TV-MA (không phù hợp người dưới 17 tuổi). Một số tập có cảnh báo nội dung nhạy cảm ở đầu phim. Trong phim, nam sinh Clay (Dylan Minnette đóng) nghe những cuộn băng Hannah để lại và dần tìm hiểu lý do cô tự sát.

Ân Nguyễn