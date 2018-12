Trailer có cảnh tình tứ của Lan Ngọc hot trong tuần

Ba phim Việt cạnh tranh 23 phim ngoại ở rạp tháng 11 / Lan Ngọc hôn người mẫu cơ bắp trong phim hài

Lan Ngọc hôn bạn diễn nam trong Gái già lắm chiêu 2

Nữ diễn viên hóa thân thành Ms. Q - người dẫn chương trình chuyên khai thác đời tư ngôi sao. Trong một dịp ăn chơi với bạn bè, cô qua đêm với anh chàng điển trai, trẻ trung (Xuân Tiền đóng). Sau đó, Ms. Q phát hiện người này là thực tập sinh mới ở công ty. Cô tìm cách khiến anh nghỉ việc, tạo ra nhiều tình huống trớ trêu. Đây là phim điện ảnh duy nhất của Lan Ngọc trong năm nay. Sao nữ diễn cảnh hôn và gần gũi với Xuân Tiền - sao nam nhỏ hơn cô sáu tuổi. Tác phẩm do Bảo Nhân, Nam Cito đạo diễn, khởi chiếu ngày 14/12.

The Lion King sẽ có phiên bản mới

Trailer Lion King 2019

Trailer đầu tiên của phim có 20 triệu lượt xem trên Youtube sau hơn một ngày đăng. Đây là bản remake của hoạt hình lừng danh năm 1994, xoay quanh hành trình của Simba (Donald Glover lồng tiếng) - con trai vua sư tử Mufasa (James Earl Jones). Cậu phải chống lại Scar (Chiwetel Ejiofor) - sư tử ác có mưu đồ soán ngôi. Phim mới được thực hiện bằng công nghệ đồ họa máy tính, giống kỹ xảo tạo hình thú vật trong The Jungle Book (2016).

Aquaman tung trailer cuối cùng

Trailer Aquaman Đế vương Atlantis

Trailer mới của bom tấn siêu anh hùng DC giới thiệu xuất thân nhân vật chính Aquaman (tên thật Arthur Curry, Jason Momoa đóng). Anh là con của nữ hoàng Atlanna xứ Atlantis và Thomas Curry - một người đàn ông gác hải đăng. Mang dòng máu lai giữa người phàm và Atlantis, Aquaman có siêu sức mạnh, khả năng điều khiển nước, giao tiếp với các sinh vật dưới nước cùng siêu tốc độ khi bơi. Anh cùng nữ chiến binh Mera (Amber Heard đóng) phải đi tìm chiếc đinh ba của thần Poseidon để thống nhất Atlantis. Trailer có 8,2 triệu lượt xem trên Youtube.

The Lego Movie 2: The Second Part kể cuộc chiến không gian

Trailer The Lego Movie 2 The Second Part

Tác phẩm là phần kế tiếp trong thương hiệu hoạt hình The Lego Movie - trong đó các nhân vật được tạo hình như khối đồ chơi Lego. 5 năm sau các sự kiện phần trước, những kẻ xâm lược Duplo biến thế giới Bricksburg thành nơi hoang mạc. Một binh đoàn từ không gian dưới quyền đại tướng Sweet Mayhem tấn công, bắt Lucy - bạn gái nhân vật chính Emmet - cùng nhiều người khác. Emmet phải du hành vũ trụ để cứu người yêu và tái lập trật tự cho thế giới Lego. Trailer thu hút 1,5 triệu lượt xem trên Youtube.

Việt Hương khóc vì mất con trong Mặt trời, con ở đâu

Trailer Mặt trời ơi con ở đâu

Trong phim, cậu bé Á (Bảo Bảo) sống cùng A Tẻo (Huỳnh Đông) - người cha bị hạn chế khả năng nói. Sau một lần cãi nhau với cha, cậu bỏ nhà đi, gặp và đồng hành cùng Xuka (Cát Vy) - cô bé con nhà giàu mắc bệnh nặng, thiếu tình cảm gia đình. Hai đứa trẻ vừa khám phá thế giới bên ngoài, vừa chạy trốn những kẻ săn đuổi. Việt Hương thủ vai Kim - nữ bác sĩ có nỗi đau mất con, đi tìm hai đứa trẻ với mục đích chưa được tiết lộ. Trailer thu hút 136.000 lượt xem trên fanpage nhà phát hành Việt Nam.

Diễn viên Tuổi nổi loạn tái xuất trong Nam thần xe ôm (Bike Man)

Diễn viên Tuổi nổi loạn tái xuất trong Nam thần xe ôm (Bike Man)

Phim kể về Sakkarin (Peach Pachara Chirathivat) - chàng trai 25 tuổi sống với người mẹ luôn muốn anh làm việc ở ngân hàng. Mỗi sáng, Sakkarin khoác trang phục nhân viên ngân hàng ra khỏi nhà để che mắt mẹ nhưng thật ra anh chạy xe ôm ở Bangkok (Thái Lan). Mọi chuyện trở nên phức tạp khi chàng trai gặp lại Jai (Fon Sananthachat Thanapatpisal) - người anh yêu từ trung học, giờ là nhân viên ngân hàng. Peach Pachara Chirathivat và Fon Sananthachat Thanapatpisal đều từng đóng Tuổi nổi loạn - series nổi tiếng Thái Lan. Trailer thu hút 71.000 lượt xem trên fanpage một nhà phát hành Việt Nam.

