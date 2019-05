Trailer Cersei sát cánh người tình trong 'Game of Thrones' hot tuần qua

Ở tập bốn series, nữ hoàng cùng Euron tự tin trước trận đánh lớn với liên quân Mẹ Rồng - Jon Snow.

Đại chiến 'Game of Thrones' kết thúc gây sốc / Carice van Houten ghi dấu với 'Game of Thrones' bằng vai diễn nóng bỏng

Mẹ Rồng - Cersei chuẩn bị trận chiến giành ngôi trong Game of Thrones

Sau khi tiêu diệt quân Bóng Trắng, Daenerys (tức Mẹ Rồng) và Jon Snow ổn định lực lượng đã bị thiệt hại nặng. Trong tập bốn mùa cuối Game of Thrones (Trò chơi vương quyền), họ lên kế hoạch Nam tiến, tấn công nữ hoàng Cersei - kẻ thù chính trị lớn cuối cùng. Tuy nhiên, Cersei và người tình Euron tỏ ra tự tin trước đối thủ có ưu thế về rồng. Ở những tập trước, cô đã chuẩn bị một vũ khí để đương đầu với các sinh vật này. Trailer thu hút 20 triệu lượt xem tuần qua.

Nữ chính Star Wars đóng Ophelia - phim dựa trên kịch Shakespeare

Trailer Ophelia

Trailer có hơn 800.000 lượt xem trên Youtube. Daisy Ridley hóa Ophelia - cô gái nghèo được nữ hoàng Gertrude (Naomi Watts) đưa về lâu đài nuôi nấng. Cô bắt đầu mối quan hệ với hoàng tử trẻ Hamlet (George MacKay). Tuy nhiên, khi cha Hamlet bị ám sát, anh bắt đầu hành trình báo thù. Tác phẩm dựa trên kịch Hamlet của Shakespeare nhưng tập trung hơn vào Ophelia thay vì nhân vật nam. Daisy Ridley sinh năm 1992, nổi tiếng vài năm gần đây do đóng vai chính Rey trong loạt phim Star Wars.

The Society - series ly kỳ của Netflix về nhóm thiếu niên lạc đến xứ lạ

Trailer The Society

Tác phẩm do Chris Keyser viết, đặt ra tình huống độc đáo khi nhóm thanh niên giàu có bất ngờ bị dịch chuyển đến một thị trấn giống hệt, nhưng không có bố mẹ của họ. Cả nhóm phải tìm hiểu nguyên nhân hiện tượng lạ, tìm đường về nhà cũng như học cách sinh tồn. Câu chuyện được cho là có nhiều điểm tương đồng với tiểu thuyết lừng danh Lord of the Flies (1954). Trailer có hơn 750.000 lượt xem trên Youtube.

Cô gái trẻ đương đầu cá sấu trong Crawl (Địa đạo cá sấu tử thần)

Đạo diễn Spider-Man Sam Raimi đồng sản xuất của dự án kinh dị do Alexandre Aja đạo diễn. Khi cơn bão ập đến Florida (Mỹ), Haley (Kaya Scodelario đóng) bỏ qua lệnh di tản để đi tìm người cha đang bị thương nặng trong tầng hầm ngôi nhà. Họ bị mắc kẹt trong dòng nước lũ và phải chiến đấu với cá sấu để sinh tồn. Trailer có 238.000 lượt xem trên fanpage nhà phát hành Việt Nam.

Trailer Sonic the Hedgehog gây bàn tán vì tạo hình nhân vật

Trailer Sonic the Hedgehog gây tranh cãi vì tạo hình nhân vật

Trailer thu hút 207.000 lượt xem trên fanpage nhà phát hành Việt Nam. Tác phẩm do Jeff Fowler đạo diễn, dựa trên trò chơi điện tử nổi tiếng của hãng Sega. Trong phim, Sonic (Ben Schwartz lồng tiếng) là sinh vật siêu tốc ngoài hành tinh, đang bị chính phủ Mỹ truy đuổi. Cậu được cảnh sát Tom (James Marsden đóng) hỗ trợ trên hành trình. Danh hài Jim Carrey đóng tiến sĩ Eggman - kẻ thù của Sonic. Trên Youtube, nhiều người chê tạo hình nhân vật quá khác phiên bản trong game. Đạo diễn nói trên Guardian sẽ điều chỉnh phần đồ họa của phim sau những chỉ trích.

Nhóm bạn Doraemon du hành Mặt trăng trong Doraemon: Nobita's Chronicle of the Moon Exploration

Tác phẩm hoạt hình là dự án mới nhất dựa trên truyện tranh Doraemon. Câu chuyện xoay quanh truyền thuyết Nhật Bản về chú thỏ sống trên cung trăng. Một buổi tối, cậu bé Nobita thấy mặt trăng chuyển màu vàng, kể lại với bạn cùng lớp nhưng bị xem là trò cười. Tuy nhiên, khi Nobita và mèo máy Doraemon thám hiểm, họ phát hiện có sự sống ở vùng tối của Mặt trăng (phía không hướng về Trái đất). Trailer có 170.000 lượt xem trên fanpage nhà phát hành Việt Nam.

Ân Nguyễn