Năm tác phẩm Việt và 18 phim ngoại ra rạp tháng 5

Thể loại: Hài - Phiêu lưu

Ngày khởi chiếu: 1/5

Moxy (Kelly Clarkson lồng tiếng) và những người bạn trong hội Ugly Doll du hành đến phía bên kia ngọn núi và tìm thấy thị trấn Perfection - nơi mọi người đều hoàn hảo. Họ gặp Lou (Nick Jonas) - búp bê đang tìm thêm tân binh để huấn luyện thành người hoàn hảo. Các nhân vật đứng trước lựa chọn trở nên hoàn hảo hay giữ những đặc tính riêng của mình.

Ngày khởi chiếu: 3/5

Thể loại: Kinh dị

Katya và nhóm bạn nảy ra một ý tưởng tổ chức tiệc tùng trong ngôi nhà bỏ hoang. Khi màn đêm buông xuống, họ thử lòng gan dạ bằng cách thực hiện nghi thức cầu cơ đúng nửa đêm. Tuy nhiên, cả nhóm không biết ngôi nhà đã bị một linh hồn cổ xưa chiếm giữ và những bóng ma bắt đầu săn đuổi họ.

Ngày khởi chiếu: 3/5

Thể loại: Kinh dị

James Wan sản xuất phim kinh dị The Curse of La Llorona

Michael Chaves đạo diễn, còn "ông hoàng kinh dị" James Wan đồng sản xuất dự án. Trong phim, Anna Garcia (Linda Cardellini đóng) là góa phụ nuôi hai đứa con ở Los Angeles (Mỹ) vào thập niên 1970. Cô phát hiện gia đình đang bị hồn ma La Llorona theo ám. Trong truyền thuyết Latinh, La Llorona - còn được gọi là "Người đàn bà than khóc" - là linh hồn một phụ nữ mất con, chuyên gieo rắc vận rủi.

Ngày khởi chiếu: 10/5

Thể loại: Tâm lý - Hài

Se-Ha (Shin Ha-Kyun đóng) và Dong-Goo (Lee Kwang-Soo) không có quan hệ ruột thịt nhưng thân nhau như anh em đã 10 năm. Se-Ha thông minh nhưng bị liệt chân, còn Dong-Goo khỏe mạnh nhưng khù khờ. Một ngày nọ, cô gái Mi-Huyn (Esom đóng) xuất hiện giúp họ tự tin hơn trong cuộc sống.

Ngày khởi chiếu: 10/5

Thể loại: Phiêu lưu - Hành động

Trailer thám tử Pikachu

Dự án live-action (người đóng) do Hollywood sản xuất, xoay quanh thương hiệu Pokémon lừng danh. Trong phim, Tim Goodman (Justice Smith) là chàng trai huấn luyện Pokémon đang tìm tung tích người bố biến mất. Anh tình cờ làm quen Pikachu (Ryan Reynolds lồng tiếng) - một Pokémon mất trí nhớ. Họ cùng nhau trải qua chuyến phiêu lưu ở thành phố xa lạ.

Ngày khởi chiếu: 10/5

Thể loại: Ly kỳ - Hài

Tác phẩm do Chris Addison đạo diễn được phát triển từ phim Dirty Rotten Scoundrels (1988). Josephine (Anne Hathaway) và Lonnie (Rebel Wilson) là hai quý cô bị đàn ông lừa đảo, hợp tác cùng nhau để trả thù. Trong khi Josephine quyến rũ, nhiều mánh lới thu hút đàn ông thì Lonnie có thân hình quá khổ, vụng về.

Ngày khởi chiếu: 10/5

Thể loại: Tình cảm - Hài

Trailer "Ước hẹn mùa thu" của Hoàng Oanh hé lộ cảnh mùa thu Hàn Quốc

Duy (Quốc Anh đóng) và Pha Lê (Hoàng Oanh) yêu nhau thời trung học. Tuy nhiên, Duy gặp tai nạn, hôn mê 15 năm. Khi tỉnh dậy, anh buồn lòng khi biết Pha Lê đã có người yêu (Nhan Phúc Vinh đóng). Với sự giúp đỡ của những người bạn, Duy lên kế hoạch giành lại bạn gái. Ngoài việc phải cạnh tranh với tình địch điển trai, thành đạt, anh còn gặp khó khăn khi vẫn mang đầu óc ngây thơ của người 18 tuổi.

Ngày khởi chiếu: 17/5

Thể loại: Tình cảm

Tuệ Nhi (Kiều Trinh) là cô bé mồ côi từ năm lên bốn, mắc bệnh tim nặng. Cô thành sinh viên nhạc viện và giữ vẻ ngoài như con trai để che giấu nỗi đau từ mối tình cũ. Tuệ Nhi nhờ chàng họa sĩ phong trần Hải Sơn (Xuân Phúc) viết lời cho ca khúc đầu tay. Ban đầu, họ ghét nhau do khác biệt lối sống, cách cư xử nhưng dần nhận ra nét đẹp của nhau.

Ngày khởi chiếu: 17/5

Thể loại: Hành động

John Wick bị thế giới ngầm truy sát trong "John Wick 3"

Sau trận chiến trong phần hai, John Wick (Keanu Reeves đóng) bị săn lùng với mức tiền thưởng 14 triệu USD. Anh phải chạy khỏi New York (Mỹ) với sự giúp đỡ của nữ sát thủ Sofia (Halle Berry đóng) - bạn thân, cũng là người hiếm hoi còn tin anh. Diễn viên Ian McShane quay lại với vai Winston - chủ khách sạn Continetal, căn cứ lớn của thế giới ngầm.

Ngày chiếu: 17/5

Thể loại: Tâm lý

Người vợ ba hé lộ thân phận vợ lẽ trong xã hội phong kiến

Tác phẩm do Phương Anh đạo diễn gây tiếng vang ở nhiều liên hoan phim năm ngoái. Câu chuyện xoay quanh Mây (Trà My đóng) - cô gái trẻ về làm vợ ba của một người đàn ông trung niên (Lê Vũ Long). Cô học lễ giáo và tìm hiểu các vấn đề tình dục từ người vợ cả tên Hà (Trần Nữ Yên Khê) và vợ hai - Xuân (Maya). Mây muốn sinh con trai để có địa vị cao hơn trong gia đình. Tuy nhiên, mọi chuyện phức tạp khi cô rung động với Xuân. Ngoài ra, phim quy tụ diễn viên Thanh Mỹ, Cát Vi, Như Quỳnh.

Ngày khởi chiếu: 17/5

Thể loại: Ly kỳ - Hành động

Tác phẩm do Deon Taylor đạo diễn kể về đôi vợ chồng Scott (Michael Ealy) và Annie (Meagan Good) vừa mua ngôi nhà mơ ước ở Napa Valley (California, Mỹ). Tuy nhiên, họ không biết người chủ cũ Charlie Peck (Dennis Quaid) có kế hoạch tinh vi để chiếm lại nơi này.

Ngày khởi chiếu: 19/5

Thể loại: Kinh dị

Trong ngày đầu giáo viên trẻ Ling Shen đến trường dạy học, một nam sinh tử vong do tai nạn ở nhà. Sau đó, một tai nạn thương tâm khác xảy ra khiến cô bắt đầu tìm hiểu sự việc. Shen phát hiện một hội của những học sinh ưu tú - từng liên quan đến tai nạn nhiều năm trước. Cuộc điều tra hé lộ những bí ẩn đằng sau môi trường học đường tưởng chừng rất lành mạnh.

Ngày khởi chiếu: 24/5

Thể loại: Hành động - Phiêu lưu

Trailer Aladdin

Tác phẩm do Guy Ritchie đạo diễn, dựa trên câu chuyện cùng tên trong bộ Nghìn lẻ một đêm. Chàng trai nghèo Aladdin (Mena Massoud) tìm thấy cây đèn thần - trong đó có vị thần Genie (Will Smith) ban cho ba điều ước. Aladdin có tình yêu với công chúa Jasmine (Naomi Scott) và phải chống lại phù thủy ác Jafar (Marwan Kenzari).

