Tòa giam R. Kelly sau phiên xử tội ấu dâm

Danh ca phải ngồi tù vì "gây nguy hiểm cho xã hội" dù chưa bị tòa kết tội ấu dâm trong phiên xử ngày 16/7.

Ca sỹ R. Kelly bị cáo buộc quan hệ với trẻ vị thành niên

R.Kelly có mặt tại tòa án quận Cook, thành phố Chicago (Mỹ) dự vụ kiện liên quan đến việc anh bị tố cáo quan hệ với trẻ vị thành niên. Sau phiên xử, thẩm phán Leinenweber ra quyết định giam R. Kelly cho đến phiên tòa tiếp theo. Ông cho biết: "Theo luật liên bang, Kelly phải chứng minh bản thân không nguy hiểm đối với công chúng. Luật sư Steve Greenberg của anh đã không thực hiện được yêu cầu này".

Ca sĩ R. Kelly có mặt tại phiên tòa hôm 16/7. Ảnh: AP.

Theo AP, Robert Kelly (nghệ danh R. Kelly) bị tố cáo quan hệ với trẻ vị thành niên và có biểu hiện che giấu sự việc bằng cách mua chuộc nhân chứng, nạn nhân. Các thẩm phán cho biết những hành động này của nam ca sĩ là "mối nguy hiểm cho các cô gái trẻ" nếu anh được tự do.

R. Kelly hiện chưa bị buộc tội. Các tội danh của anh phải nhận gồm: 10 tội lạm dục tình dục nghiêm trọng, bốn tội tấn công tình dục, hai tội cưỡng bức, hai tội quấy rối tình dục và ba tội quấy rối tình dục nạn nhân từ 13 đến 17 tuổi. Khung hình phạt cao nhất cho nam ca sĩ lên tới 30 năm tù. Bên cạnh đó, Robert cũng bị tòa án thành phố New York tố cáo các tội danh lừa đảo, bắt cóc và bóc lột tình dục trẻ em. Nam ca sĩ phủ nhận các cáo buộc. Các thẩm phán đang xem xét gộp hai phiên tòa, tiến hành xét xử tại New York. Ngày tổ chức phiên tòa tiếp theo chưa được công bố.

R. Kelly phủ nhận cáo buộc lạm dụng tình dục R. Kelly phủ nhận cáo buộc lạm dụng tình dục trên sóng truyền hình.

Tháng 1, kênh Lifetime phát hành phim tài liệu Surviving R. Kelly (tạm dịch: Sống sót khỏi R. Kelly). Trong phim, nhiều phụ nữ da màu tố nam ca sĩ lạm dụng tình dục họ ở tuổi vị thành niên. Hành vi được cho là đã diễn ra trong 20 năm qua nhưng chưa bị xét xử. Tác phẩm có sự tham gia của các nghệ sĩ: John Legend, Chance the Rapper và Stephanie Edwards, thu hút 1,9 triệu người xem. Sau khi bộ phim phát sóng, nhiều người lên tiếng tố cáo ca sĩ nổi tiếng. Tháng 2, R. Kelly bị cảnh sát bắt sau khi một nhóm bốn cô gái kiện anh ra tòa.

R. Kelly sinh ngày 8/1/1967, là một ca sĩ hip hop và R&B, nhạc sĩ người Mỹ. Anh nổi tiếng vào năm 1991 sau khi phát hành đĩa đơn She Got That Vibe từ album đầu tay Born Into The 90's. Kelly là tác giả của ca khúc nổi tiếng You Are Not Alone từng được Michael Jackson thể hiện thành công. Các bản hit của anh là I Believe I Can Fly, If I Could Turn Back the Hands of Time, The World's Greatest. Đến nay, R. Kelly bán được hơn 75 triệu bản thu và đoạt ba giải Grammy.

R. Kelly hát 'I believe I can fly' R. Kelly hát 'I believe I can fly'.

Đạt Phan (theo AP)