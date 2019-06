Ca sỹ R. Kelly bị cáo buộc quan hệ với trẻ vị thành niên

Danh ca bị tòa án quận Cook (Mỹ) buộc 11 tội mới với khung hình phạt cao nhất là 30 năm tù.

Danh ca R. Kelly ra tù lần thứ hai trong nửa tháng / Danh ca Mỹ gào khóc, phủ nhận cáo buộc lạm dụng tình dục

Theo AP, ngày 30/5, các tội danh mới Robert Kelly (nghệ danh R. Kelly) phải nhận gồm: bốn tội tấn công tình dục, hai tội cưỡng bức, hai tội quấy rối tình dục và ba tội quấy rối tình dục nạn nhân từ 13 đến 17 tuổi. Các cáo buộc mới nâng khung hình phạt cao nhất cho nam ca sĩ lên tới 30 năm tù.

Nam ca sĩ R. Kelly (trái) tham gia phiên tòa tại quận Cook, bang Chicago. Ảnh: AP.

Trong phiên tòa, các công tố viên cáo buộc Kelly bắt ép các nạn nhân giao cấu hoặc quan hệ tình dục bằng miệng với anh ta. Ba trong bốn nạn nhân được xác nhận ở độ tuổi vị thành niên khi xảy ra sự việc. Phiên tòa tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 6/6 tại bang Chicago (Mỹ).

Hồi tháng 2, R. Kelly từng bị tòa cáo buộc 10 tội liên quan đến lạm dụng tình dục với khung hình phạt từ ba đến bảy năm tù. Nam ca sĩ phủ nhận các cáo buộc này.

R. Kelly phủ nhận cáo buộc lạm dụng tình dục R. Kelly khóc và phủ nhận các cáo buộc tình dục hồi tháng 1.

Đầu tháng 1, kênh Lifetime phát hành bộ phim tài liệu Surviving R. Kelly (Sống sót khỏi R. Kelly). Phim mô tả chi tiết những cáo buộc của phụ nữ da đen về hành vi lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên của R. Kelly. Hành vi của nam ca sĩ được cho là đã diễn ra trong 20 năm qua mà chưa bị xét xử. Nhà làm phim, phê bình âm nhạc Dream Hampton đóng vai trò giám đốc sản xuất. Tác phẩm có sự tham gia của các nghệ sĩ: John Legend, Chance the Rapper và Stephanie Edwards, thu hút 1,9 triệu người xem. Sau khi bộ phim phát sóng, nhiều người lên tiếng tố cáo ca sĩ nổi tiếng.

R. Kelly sinh ngày 8/1/1967, là một ca sĩ hip hop và R&B, nhạc sĩ người Mỹ. Anh nổi tiếng vào năm 1991 sau khi phát hành đĩa đơn She Got That Vibe từ album đầu tay Born Into The 90's. Kelly là tác giả của ca khúc nổi tiếng You are not alone từng được Michael Jackson thể hiện thành công. Các bản hit của anh là I Believe I Can Fly, If I Could Turn Back the Hands of Time, The World's Greatest...

R. Kelly hát 'I believe I can fly' Ca khúc "I Believe I Can Fly" của R. Kelly.

Đạt Phan (theo AP)