'Game of Thrones' lập kỷ lục đề cử Emmy dù bị chê

Mùa tám loạt phim cổ trang nhận 32 đề cử ở giải năm 2019, trong đó có hạng mục quan trọng "Series chính kịch xuất sắc".

Ngày 16/7, ban tổ chức Emmy - giải danh giá nhất của Mỹ trong mảng phim truyền hình - công bố đề cử. Game of Thrones tranh tài ở hạng mục series chính kịch, nam chính (Kit Harington), nữ chính (Emilia Clarke), nam phụ (Alfie Allen, Nikolaj Coster-Waldeau, Peter Dinklage), nữ phụ (Gwendoline Christie, Lena Headey, Sophie Turne, Maisie Williams) cùng nhiều giải khác. Game of Thrones là series nhận nhiều đề cử nhất Emmy trong một năm (32). Kỷ lục trước đó thuộc về NYPD Blue (27 đề cử, 1994).

Loạt phim của HBO vẫn chiếm ưu thế ở Emmy bất chấp bị đánh giá thấp về chất lượng so với các mùa trước. Trên Rotten Tomatoes, chỉ 58% giới phê bình khen mùa tám (phát sóng từ tháng 4 năm nay). Ở cả bảy mùa trước, điểm số này đều trên 90%. Trước đó, hơn nửa triệu fan cũng ký tên phản đối các diễn biến trong phim.

Đoàn "Game of Thrones" ăn mừng giải series chính kịch năm 2018. Ảnh: Reuters.

Ở Emmy năm nay, hai hãng lớn HBO và Emmy tiếp tục so kè với lần lượt 137 và 117 đề cử - cao nhất trong các đơn vị. HBO có các tác phẩm nổi bật là Game of Thrones, Chernobyl, Barry, còn Netflix ghi dấu với When They See Us, Russian Doll, Our Planet và Ozark. Trang Variety nhận định HBO có một số series lớn chiếm nhiều đề cử, còn Netflix có các đề cử bao quát hơn, rải đều nhiều hạng mục.

Vài năm qua, đơn vị phát hành trực tuyến trỗi dậy, trở thành đối thủ chính của HBO ở các giải thưởng. Tuy nhiên, Netflix vẫn đang trông chờ chiến thắng đầu tiên ở một trong hai hạng mục quan trọng nhất - series chính kịch và hài kịch. Năm ngoái, Game of Thrones và The Marvelous Mrs. Maisel (hãng Amazon) giành hai giải này.

Lễ trao giải Emmy lần 71 sẽ diễn ra ngày 22/9 ở Los Angeles (Mỹ).

Một số đề cử quan trọng ở giải Emmy 2019

Ân Nguyễn