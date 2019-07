Thu Quỳnh vượt trầm cảm, tỏa sáng sau ba năm ngừng đóng phim

Hoàn thành vai diễn trong Về nhà đi con, Thu Quỳnh trở lại công việc ở Nhà hát Tuổi trẻ - nơi cô có mặt hầu hết ngày trong tuần để biểu diễn, tập vở. Ngoài đời, Thu Quỳnh ăn mặc giản dị với áo rộng, quần thun, để mặt mộc. Cô nói chuyện từ tốn, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Nữ diễn viên hạnh phúc vì vai Thu Huệ trong Về nhà đi con được khán giả đón nhận. Trước đó, cô gây ấn tượng khi vào vai My Sói - cô gái làng chơi mưu mô, thủ đoạn trong Quỳnh Búp Bê.

Là ngôi sao phim truyền hình được săn đón, ít ai biết, Thu Quỳnh từng trải qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống, dẫn đến nghỉ đóng phim trong hơn ba năm - từ năm 2014. Thu Quỳnh thấy thất vọng vì bản thân đóng khung với hình ảnh dịu dàng, nhu mì: "Tôi cảm nhận bản thân dù đóng nhiều phim nhưng không tiến lên, ngày càng thụt lùi. Áp lực khẳng định bản thân, sự bỡ ngỡ khi mới vào nghề cộng với những hoài nghi của tuổi trẻ ám ảnh tôi. Tôi dừng đóng phim truyền hình vì biết nếu tiếp tục, mình sẽ thất bại". Trước đó, khi còn là sinh viên Đại học Sân khấu Điện ảnh, cô tham gia các phim Nhà có nhiều cửa sổ, 13 nữ tù, Huyền sử thiên đô... Sau khi tốt nghiệp, cô tiếp tục đóng chính trong các dự án Hoa hồng mua chịu, Hương ngọc lan, Nơi ẩn nấp bình yên...

Cuộc sống hôn nhân cũng ảnh hưởng tới sự nghiệp Thu Quỳnh. Năm 2014, cô kết hôn cùng bạn diễn trong phim Sống cùng lịch sử - Chí Nhân. Lần đầu làm mẹ, cô hụt hẫng bởi con trai ốm, nằm viện suốt một tháng sau sinh. Ly hôn cuối năm 2015, nữ diễn viên từng trầm cảm bởi những ồn ào liên quan chồng cũ. "Một thời gian dài, tôi nhốt mình trong nhà, hạn chế giao tiếp, gặp gỡ mọi người. Tôi nấu ăn để giết thời gian, gương chẳng thèm soi, người lúc nào cũng ám mùi dầu mỡ. Tôi từng gác lại sự nghiệp để chăm sóc gia đình, coi đó là điểm tựa hạnh phúc của mình. Thế nhưng chỗ dựa ấy bỗng sụp đổ, khiến tôi chông chênh. Tôi may mắn có bố mẹ, con trai ở bên, giúp vực dậy tinh thần", Thu Quỳnh nhớ lại.

Sau thời gian suy sụp, diễn viên nhận ra bản thân đang phí hoài tuổi trẻ. Cô trang điểm trở lại, mặc quần áo đẹp xuống phố tận hưởng cuộc sống. "Những ngày sau đó, tôi gọi điện cho nhiều anh, chị trong nghề thông báo Thu Quỳnh đã trở lại, cốt là để xin việc. Tôi không tiếc nuối điều gì bởi mọi thứ đến và đi trong cuộc sống đều có lý do. Nhờ những biến cố ấy, Thu Quỳnh mới có được ngày hôm nay", diễn viên tâm sự.

Chỉ trong hai năm, Thu Quỳnh vụt sáng, trở thành ngôi sao của truyền hình phía Bắc. Vai Trang trong Sống chung với mẹ chồng đánh dấu sự tái xuất của cô trên màn ảnh nhỏ. Là vai thứ chính, nhân vật gây ấn tượng bởi diễn biến tâm lý phức tạp. Trang có vẻ ngoài dịu dàng nhưng bên trong là người thực dụng, hơn thua. Thu Quỳnh diễn xuất linh hoạt khi liên tục thay đổi cảm xúc lúc đối diện chồng, mẹ chồng. Trong cảnh Trang phát điên vì con bị mất tích, ánh mắt, điệu bộ của cô khiến người xem ám ảnh.

Với Phương trong Ngược chiều nước mắt, Thu Quỳnh thể hiện lối diễn chín chắn, chỉn chu khi vào vai phụ nữ đã có gia đình, luôn khao khát khẳng định bản thân. Phương không bằng lòng vì chồng kém thành đạt, mải mê làm ăn đến nỗi không có thời gian chăm sóc gia đình. Tham vọng của cô khiến hai vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn, dẫn đến ly hôn. Tâm lý của cô gái thực dụng được Thu Quỳnh diễn tả tốt qua ánh mắt uất ức, hậm hực với chồng, từng cử chỉ đon đả, lả lơi khi tiếp xúc với đối tác.

Thu Quỳnh tâm sự về cuộc sống và vai diễn My Sói. Video thực hiện hồi tháng 11/2018.

Thu Quỳnh: ‘Tôi khác My Sói trong tình yêu’

Tháng 6 năm ngoái, Thu Quỳnh "lột xác" với vai My Sói trong Quỳnh Búp Bê. Cô cắt mái tóc dài gắn bó với mình trong nhiều năm, diện trang phục gợi cảm để hóa thân cô gái làng chơi lẳng lơ, cay độc. Nhận một vai diễn phức tạp, cô đầu tư thời gian xây dựng ngoại hình, nghiên cứu nội tâm nhân vật qua từng giai đoạn. Khán giả nhận xét diễn xuất chân thật, giàu cảm xúc của Thu Quỳnh, trong nhiều phân đoạn, thậm chí lấn lướt vai chính.

Khi sức lan tỏa của My Sói chưa lắng xuống, Thu Quỳnh tiếp tục hóa thân Thu Huệ - một nhân vật có số phận, tính cách hoàn toàn khác biệt trong phim Về nhà đi con. Huệ là con gái cả trong gia đình ông Sơn (NSƯT Trung Anh). Khác với cô em thứ lanh lợi, em út mạnh mẽ, Huệ yếu đuối, cam chịu, thường nhận thua thiệt về mình. Tính cách nhu nhược khiến cô gặp nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm.

Thu Quỳnh trong phim "Về nhà đi con" Thu Quỳnh trong phim "Về nhà đi con".

Thu Quỳnh chia sẻ cô coi Huệ là thử thách, giúp cô chứng tỏ khả năng biến hóa trên màn ảnh. Khi phim mới quay, cô cũng mất khoảng một tuần để "xả" hoàn toàn vai My Sói. Từ trang phục, lời ăn tiếng nói cho đến cử chỉ, điệu bộ của nhân vật đều khác hoàn toàn My Sói. Khả năng nhập vai của cô khiến khán giả bất ngờ, liên tục so sánh hai nhân vật và bày tỏ sự thán phục.

Nghệ sĩ Ưu tú Trung Anh - người đóng cùng Thu Quỳnh trong nhiều dự án phim - đánh giá cao diễn viên. Chứng kiến Thu Quỳnh đóng phim, trả bài khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, nghệ sĩ khen cô là hình mẫu "đào thương" (người phụ nữ có số phận truân chuyên trên sân khấu) lý tưởng.