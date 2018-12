Thu Quỳnh: 'Sau ly hôn Chí Nhân, tôi rụt rè trước đàn ông'

Thu Quỳnh: 'Tôi và Chí Nhân đều có lỗi khi hôn nhân đổ vỡ'

- Hơn hai năm sau khi ly hôn Chí Nhân, cuộc sống của chị hiện ra sao?

- Tôi quay trở lại phim trường từ năm 2017, sau ba năm gián đoạn. Tôi chủ yếu đóng các vai thứ chính nhưng may mắn được khán giả chú ý, quan tâm, nhất là vai Trang trong Sống chung với mẹ chồng và Phương trong Ngược chiều nước mắt. Bé Be con trai tôi vừa tròn ba tuổi. Tôi được bố mẹ hỗ trợ trong việc nuôi dạy con.

Thỉnh thoảng, tôi cũng chạnh lòng khi nhìn thấy bạn bè có chồng đưa đón, gia đình hạnh phúc. Tôi từng đặt nhiều câu hỏi như: "Tại sao mình không được như họ?". Nhưng rồi sau đó, tôi tự an ủi rằng mỗi người một hoàn cảnh, mình phải chấp nhận và cố gắng vì tương lai.

Thu Quỳnh hướng đến hình tượng cá tính, nóng bỏng qua vai diễn mới.

- Gần đây, trên mạng xã hội, Chí Nhân trách chị không cho gặp con. Chị nói gì về chuyện này?

- Tôi không cần giải thích gì. Tôi chỉ muốn giữ im lặng. Tôi thấy tội nghiệp con trai vì việc bé nằm viện, ốm như thế nào bị quan tâm thái quá. Bé còn nhỏ và không nên bị cuốn theo câu chuyện của người lớn.

Sau sự việc, Chí Nhân không nói thêm gì với tôi. Chúng tôi duy trì quan hệ ở mức bình thường, gọi nhau là "bố Be", "mẹ Be". Trước đó, cuối tuần, Be vẫn về với bố và ông bà nội. Mỗi lần gặp bố, con rất hào hứng. Khi thấy con vui, tôi cũng vui lây. Tôi hài lòng khi con thích gặp bố và ông bà. Điều đó chứng tỏ con nhận được nhiều yêu thương từ gia đình nội.

Tôi cũng thường xuyên thông báo, trao đổi với Chí Nhân về chuyện sinh hoạt, học tập, ăn uống của con. Tôi lắng nghe mong muốn của chồng cũ, nếu hợp lý, tôi sẽ làm theo. Tôi thuộc típ người đơn giản, không thích tranh cãi. Khi có bất đồng, tôi sẽ im lặng.

Thu Quỳnh và con trai.

- Chị có dự định gì trong chuyện tình cảm?

- Nhiều phụ nữ nảy sinh tâm lý chán nản, thù ghét đàn ông sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tôi từng trải qua khoảng thời gian chông chênh như vậy, nghĩ rằng mình không thể đến được với ai nữa. Sau đó, tôi dần cân bằng và tin rằng mình sẽ gặp được người phù hợp và gắn bó với họ trọn đời. Tôi sẽ yêu và không có ý định sống một mình cả đời. Tuy nhiên, đó là chuyện của một vài năm nữa. Hiện tại, tôi vẫn rụt rè trước đàn ông.

Nhiều bạn bè của tôi thường đùa rằng: "Thu Quỳnh có nhiều thứ, chỉ không có bộ lọc đàn ông. Tôi không đặt ra cho mình hình mẫu cụ thể mà chỉ nghe theo trái tim. Khi yêu, tôi bị cuốn theo cảm xúc, trở nên mù quáng, yêu bất chấp theo kiểu "đập đầu vào tường". Vì thế, tôi thường chịu nhiều thiệt thòi trong tình cảm. Tôi nghĩ mình cần thay đổi, trở nên lý trí, tỉnh táo hơn trước khi bước vào mối quan hệ mới. Hơn nữa, tôi muốn tập trung cho sự nghiệp và việc chăm sóc con trước.

- Chị cân bằng giữa công việc và chuyện chăm sóc con cái ra sao?

- Là diễn viên, thời gian eo hẹp, tôi tranh thủ từng phút giây để gần con. Nhiều hôm, tôi mang Be theo khi tập kịch ở Nhà hát Tuổi trẻ, để bé chơi cùng con của đồng nghiệp. Be rất thông minh, nghe lời. Với phim truyền hình, tôi không dám nhận những vai quá dài, phải quay ở tỉnh trong nhiều ngày. Tôi đang quay phim Quỳnh búp bê - tác phẩm truyền hình về đề tài gái mại dâm.

* Thu Quỳnh trong phim "Quỳnh búp bê"

- Chị gặp khó khăn gì khi vào vai diễn mới?

- Trong Quỳnh búp bê, tôi đóng vai My - một cô gái làng chơi lươn lẹo, thủ đoạn. Cô ta luôn ganh ghét với Quỳnh (Phương Oanh) - "ma mới" trong xóm mại dâm và tìm đủ cách hãm hại đàn em. My là nhân vật cá tính, phá cách. Để hóa thân thành My, tôi đã cắt phăng mái tóc dài gắn bó với mình chín năm. Tôi cũng cố gắng vượt qua sự ngại ngùng ban đầu để vào vai một cô gái mại dâm lẳng lơ, có nội tâm phức tạp.

Quỳnh búp bê có nhiều cảnh khó, buộc diễn viên phải hy sinh để diễn cho thật. Tôi bị đánh đập, tra tấn cả về mặt thể xác và tinh thần. Trong một phân đoạn, bạn diễn đeo chiếc nhẫn to và tát mạnh, khiến miệng tôi bị rách, sưng. Ngoài ra, phim thu tiếng trực tiếp. Nhân vật của tôi lại có nhiều cảnh xô xát, cãi cọ. Đây cũng là một khó khăn mà tôi cần khắc phục, để ý để trau chuốt lời thoại.

- Chị kỳ vọng gì ở vai diễn mới?

- Trong sự nghiệp một diễn viên, không phải ai cũng có cơ hội để thử sức mình với một vai diễn mới lạ. Nhân vật My do tôi thể hiện là cô gái trái khoáy, khác hình mẫu dịu dàng, hiền lành mà tôi thường bị đóng khung. Khi lên phim, tôi mong khán giả sẽ ghét mình. Điều đó chứng tỏ vai diễn của tôi thành công.

Trước kia, sau khi thủ vai Trà trong Phía trước là bầu trời, chị Kiều Thanh bị gắn với biệt danh "cave" và gặp nhiều phiền toái trong cuộc sống. Nhiều người bạn bày tỏ e ngại khi tôi có con nhỏ mà lại vào vai gái làng chơi, như vậy dễ gặp điều tiếng. Tuy nhiên, tôi tin rằng khán giả ngày nay có sự phân biệt rạch ròi giữa phim ảnh và đời thực. Là diễn viên chuyên nghiệp, tôi không e ngại lời ra tiếng vào. Ngoài việc lột tả cuộc sống của gái mại dâm, Quỳnh búp bê gửi gắm thông điệp về những ngã rẽ, lựa chọn trong cuộc sống.

Hà Thu