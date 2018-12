Thập niên 1930 không chỉ ghi dấu sự ra đời của loạt phim kinh điển Hollywood như It Happened One Night, Gone with The Wind, mà còn là thời điểm thời trang thảm đỏ nở rộ. Những năm 1930 đánh dấu sự trở lại của hình tượng nữ tính với cổ áo khoét sâu và váy chiết eo. Năm 1939, Bette Davis (trái) chọn đầm voan thắt eo cổ thuyền đính lông vũ ở lễ trao giải Oscar.

Đến thập niên 1940, xu hướng tối giản lên ngôi bởi chiến tranh loạn lạc khiến nền công nghiệp thời trang phải tối giản hóa từ kiểu dáng đến chất liệu. Điều này thể hiện trong bộ váy hai dây khoét ngực của Vivien Leigh (giữa) năm 1940 và Jane Wyman năm 1949.