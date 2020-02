"The Godfather" mở ra thời hoàng kim của Al Pacino. Theo HR, đạo diễn gạo cội Martin Scorsese nhận xét ông là tài tử hàng đầu Hollywood trong thập niên 1970, luôn là người đầu tiên được liên hệ khi có những dự án lớn. Al Pacino liên tiếp có nhiều phim thành công như "Scarecrow", "Serpico", "Dog Day Afternoon", "And Justice For All"... Ông được giới phê bình khen ngợi vì khả năng hóa thân đa dạng.