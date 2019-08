The Rock là nam diễn viên kiếm tiền giỏi nhất năm

Dwayne Johnson có doanh thu 89,4 triệu USD trong 12 tháng, vượt các ngôi sao của vũ trụ điện ảnh Marvel.

Ngày 21/8, Forbes công bố danh sách 10 nam diễn viên kiếm tiền giỏi nhất năm (tính thu nhập trước thuế từ tháng 6/2018 đến tháng 6 năm nay). Năm qua, Dwayne nhận mức cát-xê trả trước hơn 20 triệu USD cho Fast & Furious: Hobbs & Shaw và Jumanji: The Next Level (phát hành tháng 12). Anh nhận 800.000 USD với mỗi tập trong series Ballers của HBO. The Rock kiếm hàng triệu USD từ các mặt hàng thời trang, tai nghe và bản hợp đồng với hãng Under Armour. Thu nhập của anh cũng đến từ phần trăm doanh số bán vé và bản quyền các bộ phim cũ.

Tài tử Dwayne Johnson. Ảnh: NBC.

The Rock nói bí quyết thành công tại Hollywood của anh là quan tâm tới cảm xúc khán giả. "Bạn phải đặt họ lên hàng đầu. Hãy tự hỏi khán giả muốn gì và viết kịch bản tốt nhất dựa trên điều đó. Bộ phim sẽ thành công nếu khán giả xem xong về nhà với tâm trạng hạnh phúc", Dwayne nói với Forbes.

Theo Forbes, Dwayne Johnson có mức cát-xê tương đương các ngôi sao như Robert Downey Jr hay Will Smith nhưng thường đàm phán được điều khoản nhận phần trăm doanh số cao hơn. Anh thường được nhận 15% tiền bán vé, bản quyền thay vì mức dưới 10% như những người khác. Số phim ăn khách của The Rock cũng nhiều hơn những người còn lại trong top 10 năm nay.

Trailer Fast & Furious: Hobbs and Shaw Dwayne Johnson trong "Fast & Furious: Hobbs and Shaw".

Các diễn viên thuộc vũ trụ siêu anh hùng Marvel chiếm năm suất trong danh sách của Forbes. Thành Long (Jackie Chan) và ngôi sao Bollywood Akshay Kumar là hai người không thuộc Hollywood có mặt trong danh sách.

10 nam diễn viên kiếm tiền giỏi nhất năm qua: 1. Dwayne Johnson: 89,4 triệu USD 2. Chris Hemsworth: 76,4 triệu USD 3. Robert Downey Jr.: 66 triệu USD 4. Akshay Kumar: 65 triệu USD 5. Thành Long: 58 triệu USD 6. Bradley Cooper: 57 triệu USD (đồng hạng) 6. Adam Sandler: 57 triệu USD (đồng hạng) 8. Chris Evans: 43,5 triệu USD 9. Paul Rudd: 41 triệu USD 10. Will Smith: 35 triệu USD

Đạt Phan (theo Forbes)