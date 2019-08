Ngoại truyện 'Fast & Furious' cán mốc trăm tỷ đồng ở Việt Nam

Nhà phát hành cho biết đến ngày 9/8, "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" thu hơn 105 tỷ ở Việt Nam.

Tác phẩm thu 14 tỷ từ các suất chiếu sớm ngày 31/7 - 1/8, trước khi chính thức ra mắt từ ngày 2/8. Đầu tuần này, Hobbs & Shaw đã vượt 75 tỷ và tiếp tục trụ rạp. Cuối tuần, bom tấn vẫn chiếm nhiều suất nhất ở một số rạp thuộc hệ thống CGV, Galaxy, Lotte, dù có nhiều tác phẩm mới ra mắt gồm Scary Stories to Tell in the Dark, Exit, Dora and the Lost City of Gold và The White Storm 2.

Trailer ngoại truyện "Fast & Furious" - Hobbs & Shaw Trailer phim. Nguồn: Universal.

Hobbs & Shaw là phim ngoại thứ tư cán mốc trăm tỷ ở Việt Nam năm nay, sau ba phim siêu anh hùng Captain Marvel, Avengers: Endgame và Spider-Man: Far From Home. Nhiều năm qua, loạt phim Fast & Furious luôn đạt thành tích phòng vé cao trong nước. Năm 2017, Fast & Furious 8 thu 158 tỷ đồng.

Eiza González (trái) và The Rock - hai diễn viên trong phim - ở buổi ra mắt tác phẩm tại Los Angeles (Mỹ). Ảnh: AFP.

Anh Xuân Phúc - người nhiều năm làm phát hành phim - nhận định: "Phim thành công nhờ sức hút từ thương hiệu Fast & Furious cùng độ giải trí cao, dễ xem, nhiều diễn viên ngôi sao. Ngoài ra, gần đây ở Việt Nam ít bom tấn tốc độ kiểu này", anh nói. Anh Phúc đoán Hobbs & Shaw khó vượt thành tích Fast & Furious 8 ở Việt Nam vì câu chuyện cũ, không đặc sắc.

Hobbs & Shaw không có Vin Diesel - nam chính của thương hiệu - tham gia. Thay vào đó, Dwayne Johnson (tức The Rock) và Jason Statham lần lượt quay lại đóng đặc vụ Luke Hobbs và cựu tội phạm Deckard Shaw. Họ phải gạt thù xưa để hợp tác chống ác nhân có siêu năng lực (Idris Elba đóng). 66% giới phê bình đánh giá tác phẩm tích cực trên Rotten Tomatoes. Trên toàn cầu, phim hiện thu 247 triệu USD.

* Xem thêm: 'Hobbs & Shaw' - tiệc hành động nhuốm màu siêu anh hùng

Ân Nguyễn