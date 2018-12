An Nguy tên đầy đủ là Ngụy Thiên An, sinh năm 1987 và có chiều cao dưới 1,7 m. Trước khi tham gia The Face, An Nguy là một trong những Vlogger được yêu thích nhất tại Việt Nam với những video thu hút hàng triệu lượt xem trên Youtube. Fanpage của cô có đến gần ba triệu người theo dõi. An Nguy từng có nhiều năm học tập tại Mỹ sau khi bỏ dở năm cuối khoa Giáo dục đặc biệt ở Đại học Sư phạm Hà Nội.