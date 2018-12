'The BFG' - phim về người khổng lồ mộng mơ của Steven Spielberg

Những bộ phim hay nhất của đạo diễn Steven Spielberg / Steven Spielberg - ông vua không ngai của Hollywood

Được chuyển thể từ truyện ngắn dành cho thiếu nhi của nhà văn Roald Dahl, The BFG là hiện thân đẹp đẽ của hai từ “mơ mộng”. Dù là người lớn hay trẻ nhỏ, tin vào phép màu là cách thức tuyệt vời nhất để sống mãi thời thơ ấu.

Trailer phim "The BFG" Trailer tiếng Việt phim 'The BFG'

Bộ phim mở đầu với khung cảnh London lạnh lẽo trong đêm tối. Một cô nhi viện rộng lớn nằm ngay khu phố trung tâm đang ôm ấp giấc ngủ của những đứa trẻ không gia đình. Duy chỉ có Sophie (Ruby Barnhill) là còn thức, cô bé cá tính lạ kỳ này luôn tin rằng điều kỳ diệu sẽ xuất hiện lúc ba giờ sáng, đưa cô vào những chuyến phiêu lưu. Quả đúng như vậy. Một bàn tay khổng lồ bí ẩn tóm gọn lấy Sophie sau khi cô bé phát hiện ra tiếng bước chân kỳ lạ giữa lòng London đang say ngủ.

Poster phim "The BFG".

Không khí mơ màng quyện trong ánh sáng huyền ảo của từng khung hình khiến khán giả muốn tin vào câu chuyện này ngay từ phút đầu tiên. Sophie được Big Friendly Giant (Mark Rylance) - một ông già ở xứ sở Khổng Lồ có tên tắt là BFG - đưa tới căn nhà nằm trong hang đá của một vùng đất kỳ vĩ. Sau màn làm quen kỳ cục mà có lẽ chỉ một bé gái vừa dũng cảm vừa cô đơn như Sophie mới hiểu được, tình bạn “trái ngang” này bắt đầu nảy nở.

Lão BFG làm công việc bắt những giấc mơ từ cây đại thụ kỳ diệu, phân loại chúng, rồi đem vào London thổi qua từng ô cửa sổ. Ai mơ đẹp, ai gặp ác mộng đều do lão quyết định, nhờ nghe ngóng mọi điều từ đôi tai dài đặc biệt. Ông ăn chay chứ không ăn thịt người như những gã khổng lồ bặm trợn khác, chính vì vậy lão luôn bị coi thường và đem ra làm trò đùa. Việc có thêm người bạn đồng hành nhỏ tuổi khiến lão đôi lần gặp rắc rối vì phải giấu cô bé khỏi các đồng loại “nghiền thịt”, “nhai xương”. Ngược lại, nhờ Sophie mà ông lão có được nhiều trải nghiệm, thử thách lòng can đảm.

Tác phẩm kể về một cô bé được đưa vào xứ sở khổng lồ.

Xét tổng thể, câu chuyện của The BFG tương đối đơn giản, truyền tải những ý nghĩa cơ bản về tình bạn, tinh thần dũng cảm, niềm tin vào bản thân. Tuy nhiên, dường như khán giả chờ đợi nhiều hơn thế từ đạo diễn Steven Spielberg – người góp phần thay đổi diện mạo nền điện ảnh tại Hollywood. Năm 1982, ông từng chinh phục trái tim những kẻ mộng mơ bằng tác phẩm có đề tài tương tự - E.T. the Extra-Terrestrial. Nhưng The BFG chưa vượt qua được những giá trị mà E.T. the Extra-Terrestrial từng gây dựng. Diễn biến ở nửa đầu phim thiếu cuốn hút và những chi tiết nhỏ “nung chảy” trái tim khán giả lại chỉ được điểm xuyết khá thưa thớt.

Hai trường đoạn đáng nhớ nhất phim là khi Sophie cùng BFG đi bắt giấc mơ và khi cả hai lập kế hoạch “báo cáo” cho Nữ hoàng về những người khổng lồ ăn thịt trẻ em. Lúc Sophie lần đầu chui qua mặt hồ nước, đến với cây đại thụ để đuổi bắt những đốm sáng xanh đỏ đang bay lượn, khán giả được chìm vào một không gian lung linh tuyệt vời. Hiệu ứng 3D có thể khiến người xem tin rằng cây giấc mơ này là có thật, người khổng lồ cũng là thật và tình bạn ấm áp kia vẫn đang tồn tại ở đâu đó trên thế giới.

Khi đôi bạn một già một trẻ hòa trộn những giấc mơ bắt được để gửi tới Nữ hoàng, chuyến phiêu lưu chuyển sang hài hước và sôi nổi. Bữa ăn sáng của người khổng lồ trong cung điện có nhiều tình tiết tiết vui nhộn, đặc biệt là “hiệu ứng” từ loại nước có khí ga đi ngược xuống mà BFG mang theo. Không khí tươi sáng kéo dài từ đó tới khi phim kết thúc, để lại cảm giác dễ chịu cho khán giả khi ra khỏi rạp.

Tài tử Mark Rylance đóng người khổng lồ thân thiện.

Nhờ ứng dụng kỹ xảo mới và phong cách hình ảnh chỉn chu từ Steven Spielberg, nhân vật lão khổng lồ BFG được xây dựng chân thực. Nhân vật này có nét mặt mang nhiều điểm tương đồng với nam diễn viên Mark Rylance. Diễn xuất của tài tử Mỹ tương đối tròn trịa nhưng không đột phá hay nhấn nhá hài hước, khiến mối liên hệ giữa BFG và cô bé Sophie chưa đạt hiệu ứng như nhiều người mong đợi. Ngược lại, diễn viên nhí người Anh Ruby Barnhill tỏa sáng với cá tính kiên cường, đáng yêu – một nhân vật mới lạ trong danh sách các “nàng công chúa” của Disney nói riêng và dòng phim cổ tích nói chung.

Về hiệu ứng thị giác, Steven Spielberg và đạo diễn hình ảnh Janusz Kaminski khéo léo cuốn khán giả tin vào câu chuyện ngay từ khi phim mở màn với những bước chân của BFG trên đường phố London. Những khuôn hình có sự xuất hiện cùng lúc của người khổng lồ và người bình thường đều sống động, các chuyển động mượt mà và không gây cảm giác “hoạt hình hóa”. Đại cảnh rừng núi ở xứ sở Khổng Lồ, khu rừng có cây đại thụ giấc mơ hay các chi tiết bên trong căn nhà của BFG đều được xử lý tinh tế.

The BFG đem tới một trải nghiệm trọn vẹn cho những ai muốn sống trong một câu chuyện nhuốm màu cổ tích, nơi điều kỳ diệu luôn tồn tại cùng niềm tin và những giấc mơ. Tuy một số trường đoạn còn dài dòng và tổng thể câu chuyện không sâu sắc hay cao trào về mặt cảm xúc, The BFG vẫn ghi điểm nhờ tinh thần trong sáng và hiệu ứng hình ảnh tuyệt vời.

The BFG (Người khổng lồ thân thiện) ra mắt ở Việt Nam từ 22/7.

Thanh Trần