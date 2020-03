Thái Thùy Linh hát 'Ông bà anh thời Covid-19'

Ca sĩ Thái Thùy Linh thể hiện ca khúc chế "Ông bà anh thời Covid-19" nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch.

Ca khúc được viết lại theo lời bài hát Ông bà anh của tác giả Lê Thiện Hiếu. Thái Thùy Linh cho biết thầy Nguyễn Xuân Khang - hiệu trưởng trường Marie Curie, nơi con gái cô theo học - viết lời trong thời gian trường đóng cửa vì Covid-19. Ca sĩ nói: "Thầy muốn gửi lời chia sẻ, động viên tới học sinh, phụ huynh trong thời gian nghỉ học qua những giai điệu vui nhộn. Thầy hình dung 40 - 50 năm sau, học sinh hát bài này cho con cháu nghe".

Thầy giáo chỉ sáng tác lời một, Thái Thùy Linh chỉnh sửa cho khớp nhạc và viết thêm phần còn lại để hoàn thiện bài, truyền tải nhiều nội dung tuyên truyền phòng chống Covid-19.

Bài 'Ông bà anh thời Covid-19' Bài hát "Ông bà anh thời Covid-19" do Thái Thùy Linh thể hiện. Video: Youtube.

Theo dõi tin tức từ khi dịch bùng phát tại Trung Quốc đến nay, Thái Thùy Linh có nhiều tư liệu để sáng tạo. Cô chọn lọc thông tin hữu ích, đặc điểm nổi bật trong mùa dịch đưa vào bài hát. Ca sĩ dồn hết tâm sức hoàn thành trong một ngày. Thái Thùy Linh nói: "Tôi là một nghệ sĩ lại hoạt động cộng đồng nhiều năm nay nên luôn trăn trở, suy nghĩ xem có cách nào chung tay chống dịch một cách thiết thực cùng xã hội".

Thái Thùy Linh không ngờ ca khúc được bạn bè yêu thích, các bác sĩ bệnh viện Nhi đồng TP HCM và một số bạn trẻ hưởng ứng. Tác giả Lê Thiện Hiếu đã nghe và bày tỏ thích thú với phiên bản mới. Thái Thùy Linh cho biết: "Cậu ấy khen lời mới đáng yêu, hợp giai điệu ca khúc".

Covid-19 khiến công việc, cuộc sống của Thái Thùy Linh bị ảnh hưởng nhiều. Ca sĩ theo dõi tin tức, tìm hiểu kiến thức y tế, phán đoán tình huống xấu nhất có thể xảy ra nên không bị bất ngờ, hoảng loạn. Sắp tới cô cho ra mắt thêm những sản phẩm âm nhạc để mọi người nâng cao ý thức phòng chống dịch.

Thái Thùy Linh sinh năm 1980, được biết đến khi tham gia chương trình Sao Mai Điểm hẹn 2004 với chất giọng mạnh mẽ. Cô thể hiện nhiều ca khúc như Rêu phong, Trò chơi, Phép lạ, Có một vầng trăng. Nữ ca sĩ đã ra mắt bốn album.

Lê Thiện Hiếu hát 'Ông bà anh' "Ông bà anh" do Lê Thiện Hiếu thể hiện. Video: Youtube.

Ông bà anh do Lê Thiện Hiếu sáng tác, trình diễn trong tập đầu tiên của chương trình Sing my song - Bài hát hay nhất tháng 11/2016. Chỉ trong vòng ba ngày, video phần biểu diễn thu hút hơn 3 triệu lượt xem và 29.000 lượt yêu thích trên Youtube. Ca khúc thuộc thể loại Reggae pha trộn R&B, Jazz, Ska, khiến người nghe cảm thấy thư thái, tự do, vui vẻ và muốn nhún nhảy theo điệu nhạc. Tác phẩm đoạt giải "Bài hát của năm" trong lễ trao giải Cống hiến 2017.

