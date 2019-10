Thái Thùy Linh hạnh phúc làm mẹ đơn thân

Ca sĩ Thái Thùy Linh rớm nước mắt khi nghe con gái nói: "Con rất hạnh phúc khi được làm con của mẹ".

- Vì sao gần đầu chị mới công khai chuyện ly hôn dù chia tay chồng hơn một năm trước?

- Lúc mới chia tay, tôi cũng trải qua giai đoạn buồn, chông chênh nên không muốn chia sẻ rộng rãi chuyện riêng tư. Bố bé Thái Minh là người chồng thứ hai của tôi. Chúng tôi quen biết qua các hoạt động từ thiện nên có cùng chí hướng, hợp nhau về nhiều chuyện. Thế nhưng sau 5 năm chung sống, vì một số lý do, hai đứa vẫn chia tay. Một trong những lý do có thể là do anh quá bận rộn. Hiện tại, cả hai chúng tôi đã bước qua giai đoạn khủng hoảng, đều hài lòng với cuộc sống mới của mình. Khi ly hôn, lỗi thuộc về cả hai người. Chúng tôi không phân định đúng sai, chỉ có "hợp" hay "không hợp" nữa mà thôi. Tôi nghĩ đến tương lai nhiều hơn.

Thực ra, tôi sống với người chồng đầu tiên - bố bé Thái An - không có hôn thú. Khi biết chuyện này, nhiều người nói rằng tôi không coi trọng hôn nhân. Ngược lại, tôi rất coi trọng điều này, muốn chắc chắn nên định chung sống một thời gian mới đăng ký. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Chúng tôi sau đó vẫn chia tay. Tôi chưa từng ân hận với những quyết định của mình. Ở thời điểm đó, đó là sự lựa chọn đúng đắn, phù hợp nhất với tôi. Tuy nhiên, cuộc sống thay đổi và chúng tôi buộc phải thích nghi với những lựa chọn mới.

Thái Thùy Linh bên con gái Thái An, con trai Thái Minh.

- Chị vượt qua giai đoạn khó khăn sau ly hôn thế nào?

- Nếu nói không buồn là nói dối. Tuy nhiên, tôi không hối tiếc vì dốc lòng vì cuộc hôn nhân này. Tôi là con người mạnh mẽ, bản năng nhưng trong cuộc sống gia đình, đôi lúc, tôi kiềm chế cái "tôi" xuống rất nhiều để mọi chuyện trôi qua êm thấm.

Sau đổ vỡ, tôi cảm thấy mình giống như nhân vật Hercules trong thần thoại Hy Lạp, ngày một mạnh mẽ trước mỗi thử thách. Tôi tìm niềm vui trong các hoạt động từ thiện, việc ca hát và nhất là chăm sóc hai con. Đầu tiên, tôi chuyển nhà đến nơi có nhiều cây xanh, tạo cho các con cơ hội tiếp xúc với thiên nhiên. Để các con không cảm thấy thiệt thòi vì thiếu vắng bố, tôi sắp xếp lại cuộc sống của ba mẹ con, tìm cách mang đến nhiều niềm vui cho hai bé. Hè vừa rồi, tôi tổ chức một chuyến du lịch biển Quảng Nam. Buổi đêm, ba mẹ con nằm ngủ trong lều, bên đống lửa trải, cùng ngắm sao trời, nghe sóng vỗ. Con gái khi ấy thì thầm vào tai tôi: "Cảm ơn mẹ vì đã cho con những trải nghiệm này. Con rất hạnh phúc khi được làm con mẹ". Lúc đó, tôi vô cùng cảm động, rớm nước mắt. Tôi biết mình đã lựa chọn đúng khi cho các con sống với ước mơ của chúng.

Bé Thái An (trái) được nhận xét giống mẹ từ ngoại hình đến tính cách mạnh mẽ.

- Cuộc sống làm mẹ đơn thân của chị thế nào?

- Tôi không gặp quá nhiều khó khăn bởi tôi tự chủ về tài chính, giữ tâm lý thoải mái. Nhiều bạn bè của tôi hay bảo: "Khiếp, tôi phục bà thật đấy, chẳng có ai bên cạnh, việc gì cũng chèo chống một mình". Tôi đáp lại: "Tôi mới phục các bà. Với những gì các bà nói về chồng, tôi không chịu đựng nổi quá ba tháng".

Tôi không cổ vũ chị em phụ nữ bỏ chồng, làm mẹ đơn thân nhưng tôi nghĩ, việc cố chấp ở trong một cuộc hôn nhân bi kịch chẳng khác nào địa ngục. Những người vợ, người mẹ đó không dám sống cho mình. Họ e dè ánh mắt của những người xung quanh. Họ sợ chơi vơi khi bước vào cuộc sống không có đàn ông.

- Chị giữ quan hệ thế nào với những người cũ?

- Bố bé Thái An ở Phú Quốc, vì thế, tôi và anh ít gặp, hay trao đổi qua Facebook, điện thoại về con. Trước kia, hai đứa từng có những hiểu lầm, thành kiến về nhau. Giờ mọi chuyện đã được giải quyết. Ông bà nội của Thái An giờ quý và thương hai mẹ con. Gần đây, ông bà nhắn tin cho tôi, nói: "Cả nhà vẫn theo dõi và tự hào về con, bố mẹ rất mừng và hạnh phúc khi thấy con nuôi dạy Thái An trưởng thành như ngày hôm nay".

Còn tôi và bố bé Thái Minh chia tay chưa lâu nên vẫn để cho nhau khoảng lặng, thời gian để lành mọi vết thương. Anh vẫn chu cấp cho con đầy đủ, giúp tôi giảm bớt gánh nặng.

Con gái Thái Thuỳ Linh hát 'Anh nhà ở đâu thế' Con gái Thái Thùy Linh trong MV cover bài hát "Anh nhà ở đâu thế" của ca sĩ trẻ Amee.

- Chị giáo dục các con ra sao?

- Tôi luôn đặt ra những nguyên tắc rõ ràng với con, rèn cho con cách ý thức và tự chịu trách nhiệm với hành động của mình. Chẳng hạn, tôi không cấm con khóc nhưng nếu muốn khóc, con không được làm phiền người khác, không để họ phải khó chịu khi nghe tiếng khóc của mình. Khi con muốn học một bộ môn mới như bóng rổ chẳng hạn, tôi sẵn sàng cho con trải nghiệm. Tuy nhiên, nếu con bỏ dở ngang chừng, con sẽ phải chịu phạt. Trẻ con thì hay quên nên tôi hạn chế tranh cãi căng thẳng với hai bé.

Tôi rất tự hào vì con gái lớn - Thái An - được nhận xét là bản sao của mẹ. Thế nhưng cô bé hiểu biết, tự tin và hạnh phúc hơn tôi ngày xưa. Bé được dạy tôn trọng sự thật, yêu quý bản thân mình. Hồi trước, con rất mặc cảm vì làn da nâu của mình nhưng bây giờ lại tự tin.

Thái Thùy Linh hạnh phúc khi làm mẹ đơn thân Thái Thuỳ Linh và con gái Thái An trong MV ca khúc "Hợp đồng mẫu tử" (sáng tác: Tăng Nhật Tuệ).

- Chị có dự định âm nhạc gì?

- Năm ngoái, tôi ra mắt CD Như loài thú hoang, hát các ca khúc của nhạc sĩ Lê Uyên Phương. Đó là dự án lớn gần nhất của tôi. Mọi người sẽ thấy Thái Thùy Linh hiện tại không quá rầm rộ trong các hoạt động âm nhạc bởi tôi quyết định bước chậm lại để dìu con mình đi cùng. Nửa năm nay, Thái An hào hứng với âm nhạc nên tôi tạo điều kiện cho con theo đuổi đam mê. Dịp hè vừa rồi, tôi cùng Thái An dự trại hè quốc tế ở Hội An, thực hiện một số MV cover các bài hát như Vì tôi còn sống, Đi để trở về... Bé Thái Minh cũng xuất hiện ở một số cảnh quay. Tôi hỗ trợ con nhưng hạn chế định hướng để giữ cho con vẻ hồn nhiên đúng với tuổi lên 10.

Mới đây, hai mẹ con ra mắt MV Hợp đồng mẫu tử. Bé cùng tôi tham gia vào nhiều khâu, từ việc lên ý tưởng, viết kịch bản cho đến góp ý lời bài hát. Tôi ấp ủ thực hiện nhiều video mới của hai mẹ con.

Thái Thùy Linh sinh năm 1980. Cô được biết đến khi tham gia chương trình Sao Mai Điểm hẹn 2004 với chất giọng mạnh mẽ. Cô được biết đến qua nhiều ca khúc như Rêu phong, Trò chơi, Phép lạ, Có một vầng trăng. Nữ ca sĩ đã ra mắt bốn album.

Hà Thu