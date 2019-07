Bé Thái An được mẹ đầu tư quay video "Nhà anh ở đâu thế?" - bài hát của ca sĩ Amee và B ray.

Ca sĩ Thái Thùy Linh cho biết trong một lần cắm trại qua đêm trên biển, con gái cô - Thái An - bật nhạc bài Anh nhà ở đâu thế? biểu diễn say sưa. Ca sĩ dò hỏi con gái có muốn làm một sản phẩm âm nhạc không và bé đồng ý. "Lời bài hát hơi lớn so với Thái An nhưng khi thấy con thích thú và muốn được làm giống ca sĩ Amee thì mọi lo lắng của tôi không còn nữa. Tôi xem đây là một sản phẩm kỷ niệm tuổi lên 10 của bé", ca sĩ nói.

Con gái Thái Thùy Linh cover ca khúc người lớn MV "Anh nhà ở đâu thế?" (sáng tác: LyLy) - của Thái An.

Diễn xuất cùng Thái An là người mẫu nhí chín tuổi - Bảo Huy. Cả hai gặp nhau lần đầu tiên vào buổi sáng quay MV nhưng nhanh chóng thân thiết. Đạo diễn thay đổi một số tình tiết so với kịch bản gốc, lấy được những nét diễn tự nhiên, vui đùa của trẻ em.

Thái Thùy Linh may trang phục cho con giống hệt ca sĩ Amee. Cô mong con gái phát triển tự nhiên, theo sở thích của bé. Nếu Thái An chọn con đường âm nhạc, cô hết lòng ủng hộ.

MV "Anh nhà ở đâu thế" - Amee - B Ray MV "Nhà anh ở đâu thế?" - Amee và B ray.

Thái An thừa hưởng năng khiếu ca hát từ mẹ. Cô bé là kết quả cuộc tình giữa ca sĩ và bạn trai cũ. Thái An biểu diễn cùng mẹ trong nhiều chương trình từ hồi bốn tuổi. Con gái ca sĩ cũng tham gia các cuộc thi như Người hùng tí hon, Nhí tài năng...

Amee (tên thật Trần Huyền My) được khán giả biết đến qua MV Ex’s hate me, Hongkong 1. MV Anh nhà ở đâu thế? đạt 67 triệu lượt xem sau ba tháng ra mắt.

