Taylor Swift - nữ ca sĩ 'cuồng' mèo

Cô hóa thân thành loài vật yêu thích trong phim mới, thường xuyên khoe thú cưng trên trang cá nhân và làm dòng vật phẩm riêng về loài mèo.

Khán giả sốc với tạo hình người lai mèo của Taylor Swift

Ngày 18/7, "công chúa nhạc đồng quê" đăng trailer bộ phim Cats của đạo diễn Tom Hooper trên trang cá nhân cùng dòng chú thích: "Tôi giờ là một chú mèo. Đó là tất cả những gì tôi muốn". Tác phẩm dựa trên vở nhạc kịch cùng tên, kể về một bộ lạc mèo cạnh tranh lẫn nhau giành một suất đến Heaviside - vùng đất ma thuật của loài.

Trong phim, Taylor vào vai Bombalurina, một thành viên của bộ lạc. Cô nói tình cảm với loài mèo thôi thúc mình tham gia bộ phim. "Khi nghe tin tuyển diễn viên, tôi tự nhủ phải là một phần của dự án này. Đây là sứ mệnh của tôi". Chuẩn bị cho vai diễn, ca sĩ theo học tại một trường đào tạo cách đi và hành xử giống mèo. Ban đầu, cô định học khoảng ba ngày nhưng sau đó dành tới bốn tháng,

Phim "Cats" có Taylor Swift gây sốc với tạo hình người lai mèo Taylor Swift trong trailer "Cats". Thay vì để diễn viên mặc đồ hóa trang mèo (giống trong nhạc kịch), êkíp dùng kỹ xảo biến họ thành sinh vật nửa người nửa mèo. Nhân vật vẫn đi bằng hai chân, có khuôn mặt người nhưng nhiều phần cơ thể là của mèo, bao gồm tai, đuôi và lớp lông dày.

Nữ ca sĩ nhiều lần bày tỏ tình cảm đặc biệt với loài mèo. Tháng 4, Taylor được chọn vào danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới của Time. Trong bài phỏng vấn với tạp chí, Taylor cho biết: "Điều ảnh hưởng nhất tới tôi, đó là loài mèo. Chúng là loài vật biết cư xử, độc lập và giúp ta học được nhiều điều từ những tính cách đó. Việc được sống cùng mèo thật tuyệt vời".

Mèo thường xuất hiện trong các MV của Taylor. Tháng 4, cô ra mắt ca khúc Me! cùng rocker Brendon Urie (trưởng nhóm Panic! At The Disco). Trong MV, hai người đóng vai tình nhân gặp trục trặc trong quan hệ. Brendon sau đó tặng cô hoa, trang sức đắt tiền để giảng hòa nhưng không thành công. Cuối cùng, anh lấy lòng Taylor bằng cách tặng cô một con mèo. Mèo xuất hiện trong MV đều của Taylor.

Ca sĩ hiện có ba con mèo - Meredith, Olivia và Benjamin. Meridith và Olivia thuộc giống mèo tai cụp Scotland, được cô nhận nuôi lần lượt vào năm 2011 và năm 2014. Khi thực hiện MV Me!, Taylor gặp Benjamin. "Khi cùng đóng MV, tôi được biết Benjamin không có chủ. Người ta cho nó đóng phim để tìm người nhận nuôi. Lần đầu gặp, Benjamin như nói với tôi 'Mẹ ơi, chúng ta cùng sống với nhau nhé!'. Tôi đã yêu nó ngay từ giây phút đó", Taylor nói. Benjamin là mèo đực. Tuy nhiên, ca sĩ vẫn gọi thú cưng của mình là "con gái", "quý cô".

Cả ba đều là nhân vật quen thuộc trên trang Instagram gần 120 triệu người theo dõi của nữ ca sĩ. Chúng sống cùng Taylor trong biệt thự ven biển ở thành phố Malibu, bang California (Mỹ). Meredith, Olivia và Benjamin được hưởng các "đặc quyền" khi có chủ là ngôi sao như di chuyển bằng phi cơ riêng, du lịch tại những khu nghỉ dưỡng sang trọng hay làm khách mời truyền hình.

Cô dành nhiều nghìn USD để đăng ký thương hiệu cho ba "cô" mèo và sản xuất những vật phẩm như quần áo, phụ kiện điện thoại, đồ chơi, nội thất, vòng chìa khóa, đồng hồ... mang tên chúng. Những món đồ này được bán trên website của Taylor, cùng nhạc và vật phẩm cổ động của ca sĩ.

