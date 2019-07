Khán giả sốc với tạo hình người lai mèo của Taylor Swift

Trong trailer phim nhạc kịch "Cats", các nhân vật mang khuôn mặt người và cơ thể mèo (bằng kỹ xảo) di chuyển, khiến khán giả bàn tán.

Trang phục hở cơ thể của Taylor Swift / Taylor Swift kiếm tiền nhiều nhất giới sao năm qua

Ngày 18/7, hãng Universal tung trailer đầu của phim điện ảnh do Tom Hooper đạo diễn. Tác phẩm dựa trên vở nhạc kịch lừng danh Cats, kể về một nhóm mèo đứng trước lựa chọn quan trọng trong đêm.

Trên Youtube, trailer thu hút gần 500.000 lượt xem chỉ sau vài giờ, có 16.000 lượt thích (like) và 16.000 lượt không thích (dislike). Ở đa phần trailer, số lượng người thích thường vượt trội không thích.

Phim "Cats" có Taylor Swift gây sốc với tạo hình người lai mèo Trailer phim.

Tạo hình của các nhân vật là tâm điểm bàn tán. Thay vì để diễn viên mặc đồ hóa trang mèo (giống trong nhạc kịch), ê-kíp dùng kỹ xảo biến họ thành sinh vật nửa người nửa mèo. Nhân vật vẫn đi bằng hai chân, có khuôn mặt người nhưng nhiều phần cơ thể là của mèo, bao gồm tai, đuôi và lớp lông dày.

Nhiều khán giả nói Cats giống phim kinh dị hơn là nhạc kịch. Trên Youtube, người dùng có nickname Hi Bye viết: "Hãy quên It hay Annabelle. Cats mới thật sự là phim kinh dị hay nhất thế kỷ" - bình luận được nhiều người tán đồng. Người dùng Gimme Cheese nói tạo hình nhân vật gây ác mộng. Một số khán giả so sánh Cats với Aladdin và Sonic the Hedgehog - những phim cũng bị chê về kỹ xảo tạo hình.

Taylor Swift trong phim. Ảnh: Universal.

Cây bút Naaman Zhou của Guardian nhận định video dễ khiến nhiều người khó chịu, nhất là màn nhảy múa của loạt sao trong tạo hình mèo. Huffington Post bình luận: "Trailer Cats là thứ kỳ quặc nhất bạn từng thấy trong chín cuộc đời của mình" (chơi chữ dựa trên giai thoại rằng mèo có chín mạng). Bleeding Cool News, Vox cũng chê phần hình ảnh trong phim. Trên mạng xã hội, nhiều người đăng ảnh chế, bình luận giễu cợt tác phẩm.

Hãng phim chưa phản hồi về các chỉ trích của khán giả. Cats quy tụ nhiều tên tuổi như đạo diễn Tom Hooper (từng đoạt Oscar với The King's Speech), dàn sao Jennifer Hudson, Taylor Swift, Judi Dench, Idris Elba, Ian McKellen và Rebel Wilson. Taylor Swift đóng Bombalurina - cô mèo ưa bỡn cợt và tự tin. Đây là lần hiếm hoi ca sĩ sinh năm 1989 có vai quan trọng trên màn bạc. Dự án điện ảnh gần nhất của cô là The Giver (2014).

Cats dự kiến chiếu ngày 20/12.

* Xem thêm: Tạo hình thần đèn của Will Smith bị giễu cợt

Ân Nguyễn