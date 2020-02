Taylor Swift giả trai trong MV

MỹTaylor Swift hóa thân thành đàn ông trong MV "The Man", mang thông điệp đề cao nữ quyền, ra mắt ngày 27/2.

Mv "The Man" của Taylor Swift Trích đoạn MV "The Man" của Taylor Swift. Video: Youtube.

The Man thuộc thể loại Synthpop, nằm trong album phòng thu thứ bảy mang tên Lover của Taylor Swift. Ca khúc đề cập đến những bất công trong cuộc sống, công việc, tình yêu mà những người phụ nữ phải hứng chịu. Ca sĩ đặt ra câu hỏi "Điều gì sẽ xảy ra nếu mình là đàn ông?".

MV mở đầu hình ảnh với người đàn ông thành đạt nơi công sở, sau đó dẫn đến hành trình anh ta hút thuốc trên tàu điện ngầm, tè bậy nơi công cộng, tiệc tùng trên du thuyền. Dù đi đến đâu anh cũng được phụ nữ chào đón. Thậm chí khi già đi, người đàn ông vẫn lấy được vợ - một cô nàng trẻ trung, xinh đẹp.

Cú twist bất ngờ nằm cuối video khi Taylor Swift hé lộ quá trình hóa trang, khẳng định cô là nam chính trong tác phẩm. Theo Billboard, ca sĩ lần đầu xuất hiện trong sản phẩm âm nhạc với diện mạo đàn ông.

MV hóa trang thành đàn ông Quá trình Taylor hóa trang thành đàn ông. Video: Youtube.

Hình ảnh người đàn ông vui chơi trên du thuyền cùng các cô gái trong MV được cho lấy ý tưởng từ dạ tiệc xa hoa thường niên do tài tử Leonardo DiCaprio tổ chức tại Saint Tropez, Pháp. Tên tài tử cũng được nhắc trong bài hát: "And they would toast to me, oh, let the players play / I'd be just like Leo in Saint Tropez" (Tạm dịch: Và họ sẽ cụng ly với tôi, ồ, hãy để các tay chơi nhập cuộc. Và tôi sẽ giống như Leo ở Saint Tropez). Theo People, những phân cảnh đầu MV lấy cảm hứng từ bộ phim The Wolf of Wall Street của "cặp bài trùng" Martin Scorsese - Leonardo DiCaprio.

Album phòng thu Lover giúp Taylor Swift thắng lớn trong năm 2019. Theo Billboard, sau hai ngày ra mắt, sản phẩm trở thành album ca nhạc bán chạy nhất nước Mỹ trong năm nay với doanh số 500.000 bản, vượt A Star Is Born của Lady Gaga - bán được 440.000 bản tính từ đầu năm. Album giúp cô đoạt giải quan trọng "Video của năm" với bản hit You Need to Calm Down tại lễ trao giải VMAs 2019 của MTV hồi tháng 8.

Hiểu Nhân