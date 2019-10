Taylor Swift có thể vượt kỷ lục của Michael Jackson

MỹVới năm đề cử, Taylor Swift nhiều khả năng vượt Michael Jackson trở thành người thắng nhiều giải âm nhạc AMAs nhất.

Ngày 24/10, American Music Awards (AMAs) công bố danh sách nghệ sĩ được đề cử. Taylor Swift xuất hiện tại các hạng mục: "Nghệ sĩ của năm", "Album của năm", "MV được yêu thích", "Album pop/rock xuất sắc", "Nghệ sĩ Adult Contemporary" được yêu thích. Tờ Billboard dự đoán nữ ca sĩ vượt kỷ lục 24 giải AMAs của "ông hoàng nhạc Pop" Michael Jackson. Taylor hiện sở hữu 23 giải thưởng.

MV You Need To Calm Down - Taylor Swift "You Need To Calm Down" của Taylor Swift nhận đề cử MV của năm tại AMAs. Video: Youtube.

Taylor Swift, 29 tuổi, mới phát hành album phòng thu thứ bảy Lover. Theo Billboard, sau hai ngày ra mắt, sản phẩm trở thành album ca nhạc bán chạy nhất nước Mỹ trong năm nay với doanh số 500.000 bản, vượt A Star Is Born của Lady Gaga - bán được 440.000 bản tính từ đầu năm. Album giúp cô đoạt giải quan trọng "Video của năm" với bản hit You Need to Calm Down tại lễ trao giải VMAs 2019 của MTV hồi tháng 8.

Nam ca sĩ Post Malone nhận nhiều đề cử nhất tại AMAs, góp mặt tại bảy hạng mục - gồm các giải quan trọng như "Nghệ sĩ của năm", "Album của năm"... Ariana Grande và Billie Eilish cùng nhận sáu đề cử. BTS - nhóm nhạc nam của Hàn Quốc - cũng nhận ba đề cử gồm: "Nghệ sĩ yêu thích trên mạng xã hội", "Tour diễn của năm" và "Nhóm nhạc pop/rock được yêu thích".

AMAs được phát động từ năm 1973, là một trong ba giải thưởng âm nhạc uy tín tại Mỹ bên cạnh Grammy và Billboard. Từ năm 2006, các giải thưởng được quyết định bằng số phiếu bầu trên website chính thức của chương trình. Trước đó, các giám khảo trao giải dựa trên các tiêu chí doanh thu, lượt phát trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Đạt Phan (theo Billboard)