Tay trống ban nhạc Cream qua đời

AnhGinger Baker - người được mệnh danh "ngôi sao trống đầu tiên" - mất hôm 6/10, thọ 80 tuổi.

Theo CNN, nhạc công qua đời tại bệnh viện thành phố Canterbury, sau nhiều năm chống chọi bệnh tật. Năm 2013, Ginger phát hiện mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính vì hút nhiều thuốc lá và bệnh viêm khớp. Năm 2016, ông trải qua ca phẫu thuật tim, hậu quả bị phù nề chân tay. Sức khỏe của Ginger giảm sút nghiêm trọng từ đầu tháng 9. "Những ngày qua, cha tỉnh táo trở lại và có thể trò chuyện cùng gia đình. Ông ra đi trong thanh thản và không đau đớn", con gái Nettie Baker nói với CNN.

Ginger Baker biểu diễn năm 2016. Ảnh: Redferns.

Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ chia buồn với gia đình Ginger. Mick Jagger - ca sĩ ban nhạc Rolling Stones - viết trên trang cá nhân: "Một người nổi loạn nhưng tài năng và đột phá. Tôi nhớ từng diễn cùng anh ấy từ thời Blues Incorporated". Paul McCartney - cựu thành viên The Beatles - chia sẻ: "Ginger là tay trống tài năng và một con người cuồng nhiệt, đáng yêu. Tôi từng sản xuất album Band on the Run tại phòng thu của anh ấy ở Nigeria. Ginger qua đời nhưng ký ức và tác phẩm của anh ấy sẽ còn sống mãi". Nhiều nghệ sĩ đàn em như Flea, Mike Portnoy, Gary Kemp... cũng bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của Ginger Baker.

Ginger Baker, sinh năm 1939, là tay trống nổi tiếng người Anh trong thập niên 1960 và 1970. Ông thành danh với ban nhạc Graham Bond Organisation (thành lập năm 1963). Năm 1966, Ginger cùng Eric Clapton và Jack Bruce thành lập Cream - được nhiều tạp chí vinh danh là ban nhạc supergroup (có các thành viên nổi tiếng sẵn) đầu tiên. Thập niên 1970, Ginger chuyển tới Nigeria sinh sống, mở phòng thu và bắt đầu sự nghiệp sản xuất âm nhạc. Ông từng làm việc cùng nhiều tên tuổi lớn như Paul McCartney, Gary Moore. Ginger Baker được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll năm 1993 cùng ban nhạc Cream. Tạp chí Modern Drummer gọi ông là "ngôi sao trống đầu tiên" của thế giới.

Ginger Baker biểu diễn cùng ban nhạc Cream năm 2005 Ginger Baker biểu diễn cùng ban nhạc Cream năm 2005. Video: Rock & Roll Hall of Fame.

Đạt Phan (theo CNN)