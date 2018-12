Eric Clapton - sự nghiệp thành công, cuộc đời bi kịch

Danh ca Eric Clapton tiết lộ sắp bị điếc / Eric Clapton kiếm 4 triệu bảng dù không đi hát

Ngày 11/1, để quảng bá cho bộ phim tài liệu A Life in 12 Bars, Eric Clapton tham gia phỏng vấn trên BBC Radio 2 và chia sẻ ông bị bệnh, sẽ sớm mất thính lực. Ông đón nhận tin tức về bệnh tật đầy bình thản: “Tôi vẫn làm việc, tham gia vài buổi biểu diễn. Tôi có kế hoạch diễn tại Hyde Park vào tháng 7 tới. Điều duy nhất khiến tôi lo lắng là duy trì tài năng khi bước vào tuổi 70”.

Danh ca Eric Clapton.

Đây không phải khó khăn duy nhất trong hơn 70 năm sống trên đời của ca sĩ người Anh. Eric Clapton là con hoang của một người lính Canada và thiếu nữ 16 tuổi nước Anh. Ca sĩ sinh năm 1945 lớn lên ở Anh và tin rằng bà ngoại chính là mẹ mình. Ông không biết người chị gái tên Patricia mới thực sự là mẹ đẻ. Khi Patricia làm đám cưới với một người lính khác và tới Đức sinh sống, Eric Clapton chỉ còn gắn bó với bà ngoại.

Tuổi thơ Eric Clapton gắn với cây đàn guitar được tặng vào sinh nhật năm 13 tuổi. Cậu bé Eric sớm nghe nhạc blue và tự luyện tập bằng cách chơi lại các giai điệu, copy từng nốt nhạc theo cách chơi của những nghệ sĩ guitar lừng danh. Năm 1961, Eric Clapton (khi đó 16 tuổi) bỏ dở việc học ở Trường nghệ thuật Kingston vì đam mê âm nhạc hơn nghệ thuật. Eric Clapton bắt đầu chơi guitar ở các vùng xung quanh Surrey và được diễn cùng David Brock. Năm Eric Clapton 17 tuổi, ông tham gia nhóm nhạc R&B có tên The Roosters.

Con đường mà Eric Clapton theo đuổi không bằng phẳng khi ông tham gia hết ban nhạc này tới ban nhạc khác như John Mayall's Bluesbreakers, The Yardbirds, Blind Faith… mà không tìm được danh tiếng. Cho tới cuối những năm 1960, Eric Clapton mới dần định hình phong cách với ban nhạc Cream. Chỉ ba album, Cream bán được 35 triệu đĩa với hit Sunshine of Your Love. Năm 1969, nhóm tan rã.

Sau đó, Eric Clapton còn thành lập ban nhạc Derek and The Dominos, thành viên là những người hát bè cho Blind Faith khi họ lưu diễn. Nhóm tan rã năm 1971 vì xung đột định hướng, ông tách ra solo.

Eric Clapton là nghệ sĩ duy nhất từng ba lần được vinh danh tại Đại sảnh danh vọng Rock & Roll. Ông cũng được công nhận là một trong những nghệ sĩ guitar vĩ đại nhất mọi thời, theo đánh giá của Rolling Stone. Eric Clapton từng 18 lần nhận giải Grammy, nhiều lần chiến thắng tại Brit Award. Năm 2004, ông được phong tước Hiệp sĩ CBE của Hoàng gia Anh vì những đóng góp cho nền âm nhạc.

Eric Clapton và khoảnh khắc hiếm hoi bên con trai Conor.

Những thành công trong sự nghiệp không thể che lấp mảng tối trong cuộc đời Eric Clapton. Ông sống phong lưu, đa tình. Eric từng có mối quan hệ ồn ào với Ormsby-Gore. Những năm 1970, ông mê đắm Patti Boyd, vợ người bạn thân George Harrison. Thời kỳ này, ca sĩ nổi tiếng sáng tác Layla, bài hát về cuộc tình tay ba giữa ông và Patti Boyd. Eric Clapton cũng bắt đầu thử heroin, nghiện rượu.

Khiến Pattie Boyd bỏ chồng để theo mình nhưng Eric lại “trăng hoa” ngay trong tuần trăng mật với Pattie năm 1981. Sau nhiều năm cố gắng có con nhưng không thể, năm 1985, ông thú nhận với vợ chuyện cặp kè người mẫu Italy - Lory Del Santo - và khiến cô này có bầu. Năm 1988, Eric Clapton và Pattie Boyd ly hôn.

Con trai của Eric Clapton và người mẫu Lory Del Santo - Conor - chào đời năm 1986, luôn sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm người cha. Eric Clapton vẫn sống ở Anh cùng vợ, trong khi mẹ con Conor mưu sinh ở Mỹ. Đến khi Eric Clapton cảm thấy mình cần bù đắp cho con, ông tới Mỹ để hẹn đưa Conor đi chơi. Năm 1991, đúng ngày cả gia đình chuẩn bị đi sở thú, Conor bị ngã từ tầng 53 khu căn hộ tại Manhattan mà Lory Del Santo thuê và qua đời.

Cú sốc này đánh một đòn chí mạng vào Eric Clapton. Ông chia sẻ trong cuốn phim tài liệu A Life in 12 Bars rằng ông bay tới hòn đảo Antigua ở Carribe và sống ẩn dật suốt một năm tại đó. “Cả ngày tôi chỉ chơi guitar, không liên hệ với thế giới bên ngoài và cố gắng hàn gắn bản thân”, ông kể.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình 60 Minutes, Eric Clapton nói rằng việc viết và chơi nhạc là cách duy nhất ông có thể làm để đối mặt với bi kịch cuộc đời. “Điều tôi học được sau cái chết của con trai chính là chúng ta chỉ có khoảnh khắc này. Chúng ta không có ngày mai. Ngày mai không bao giờ tồn tại và bất cứ điều gì cũng có thể xảy đến”.

Eric Clapton dồn đau thương vào ngòi bút, viết nên kiệt tác Tears in Heaven (Những giọt nước mắt trên thiên đường) cùng Will Jennings, như một lời tự sự với con trai bốn tuổi.

Con có biết tên bố

Nếu thấy bố trên thiên đường?

Bố phải mạnh mẽ và tiếp tục sống

Vì bố biết thiên đường không phải chốn bố thuộc về

… Con có nắm tay bố

Nếu thấy bố trên thiên đường?

"Tears in Heaven" - Eric Clapton

Những câu hỏi day dứt được Eric Clapton hát đi hát lại, như tiếng nói ăn năn về quãng thời gian bốn năm không quan tâm, chăm sóc con trai. Cảm xúc cùng tiếng guitar trải dài, người nghệ sĩ một mình trên sân khấu, đơn độc hơn bao giờ hết.

Tears in Heaven được sáng tác năm 1991 và là một trong những bản nhạc thành công nhất của Eric Clapton. Đĩa đơn Tears in Heaven và album Unplugged đem về tổng cộng sáu giải Grammy cho ca sĩ người Anh. Tờ Rolling Stone xếp Tears in Heaven đứng hạng 362 trong số 500 ca khúc hay nhất mọi thời.

Năm 2001, Eric Clapton làm đám cưới với Melia McEnery và có ba con gái. Kể từ năm 2004, nghệ sĩ không còn biểu diễn Tears in Heaven trên sân khấu. Ông chia sẻ không còn cảm nhận rõ ràng những mất mát trong quá khứ. “Những cảm xúc cũ đã ra đi và tôi thực sự không muốn chúng quay lại. Có lẽ bài hát đó cũng cần được nghỉ ngơi, được lắng lại”, ông nói.

Minh Anh