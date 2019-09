Tặng vé xem phim 'Gã hề ma quái 2'

VnExpress tặng độc giả TP HCM và Hà Nội tám vé xem phim "It Chapter Two", tối 4/9.

Tác phẩm lấy bối cảnh 27 năm sau các sự kiện phần đầu, khi nhóm trẻ thị trấn Derry (Mỹ) đã trưởng thành. Họ quay lại nơi xưa để đối đầu chú hề ma Pennywise (Bill Skarsgård đóng) - kẻ dần khôi phục sức mạnh sau thất bại. It Chapter Two được chuyển thể từ tiểu thuyết It của Stephen King, là một trong các phim kinh dị được dự đoán thắng lớn phòng vé.

Trailer It 2 Trailer phim.

Nhà phát hành tặng độc giả VnExpress tám vé dự công chiếu vào 18h (chiếu phim từ 19h) ngày 4/9 ở CGV VivoCity (TP HCM, hai cặp) và CGV Metropolis (Hà Nội, hai cặp). Độc giả gửi e-mail đến địa chỉ thienan@vnexpress.net với tiêu đề "Ve xem It 2" (tiếng Việt không dấu). Vui lòng cung cấp đầy đủ tên, email, số điện thoại và khu vực (TP HCM hoặc Hà Nội).

Thời hạn nhận thư: đến 9h sáng 4/9. Ban biên tập sẽ bốc thăm ngẫu nhiên và liên lạc trong ngày.

Ân Nguyễn