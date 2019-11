Tài tử Hàn xin lỗi vì 'like' bài viết về biểu tình ở Hong Kong

Ca sĩ kiêm diễn viên Choi Siwon xin lỗi người Trung Quốc vì bấm thích bài viết có ý ca ngợi người biểu tình ở Hong Kong.

Choi Siwon đang là tâm điểm chỉ trích của dư luận Trung Quốc, sau khi truyền thông nước này đưa tin trên Twitter, anh bấm Like bài viết của báo Chosun về những người biểu tình ở Hong Kong, trong đó có Chow Pak-kwan - một thanh niên biểu tình bị cảnh sát bắn vào ngực.

Hàng trăm nghìn người Trung Quốc phẫn nộ với Choi Siwon, cho rằng anh ủng hộ "Hong Kong độc lập". Trưa 26/11, trên Weibo, tài tử viết: "Hành động sai lầm của tôi trên Twitter làm các bạn thất vọng, làm tổn thương tình cảm các bạn dành cho tôi. Tôi xin lỗi".

Ca sĩ Choi Siwon. Ảnh: New Paper.

Bài viết của anh thu hút hơn 84 nghìn bình luận, đa số ý kiến cho biết không chấp nhận anh. "Kiếm tiền ở Trung Quốc nhưng không coi người Trung Quốc ra gì. Cần cấm anh ta nhập cảnh", "Thế fan Trung Quốc với anh đáng gì"... các khán giả viết. Nhiều người cho biết sẽ tẩy chay cả nhóm nhạc của anh - Super Junior.

Choi Siwon Revolution Love Siwon trong phim "Revolutionary Love". Video: tvN.

Choi Siwon sinh năm 1986, từng đóng nhiều phim như Oh My Lady, Dragon Blade, Parent's Approval... Năm 2015, anh nhận nhiều thiện cảm của khán giả Trung Quốc khi kết đôi siêu mẫu Lưu Văn tham gia một show thực tế.

Chính trị - xã hội Hong Kong bất ổn từ tháng 6 vì dự luật dẫn độ, cho phép đưa tội phạm đến các khu vực tài phán mà đặc khu chưa ký hiệp ước dẫn độ, bao gồm cả Trung Quốc đại lục. Sau khi dự luật được chính quyền rút, người biểu tình vẫn xuống đường, đưa ra các yêu sách khác, trong đó có điều tra hành động sử dụng vũ lực của cảnh sát và yêu cầu lãnh đạo Hong Kong Carrie Lam từ chức. Nhiều người nổi tiếng từng gây tranh cãi khi liên quan biểu tình. Diễn viên Hong Kong Xa Thi Mạn cũng từng bị khán giả Trung Quốc chỉ trích vì like bức ảnh người Hong Kong biểu tình phản đối dự luật dẫn độ. Cô giải thích do "lỡ tay" và hủy like ngay sau đó.

Như Anh (theo Sina)